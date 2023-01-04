«Туркмен сенет» поставляет покупателям различные виды из спанбонда

Хозяйственное общество «Туркмен сенет» производит нетканые мешки различных форм и цветов по заказам клиентов. На предприятии по передовым китайским технологиям производится 20-25 тысяч штук сумок с различным декором.

В 2020 году «Туркмен сенет» одним из первых в стране запустил производство нетканого материала (спанбонд). Предприятие, расположенное в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята, производит 2,5 тысячи тонн этого продукта в год. Волокнообразующие полимеры, такие как полипропилен, используются в качестве производственного сырья на комплексе нефтеперерабатывающих заводов в Туркменбаши, а также на заводе полимеров в Гыянлы.

Они используются в производстве медицинской одежды, одеял, строительных материалов, сумок, покрытий, средств гигиены. Материалы спанбонд также используются в теплицах в сельском хозяйстве, при производстве мебельных изделий в промышленности. Предприятие также производит различные виды нетканых мешков, используемых в текстильной промышленности для упаковки текстильной продукции. Налажен экспорт продукции хозяйственного общества в Россию, Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Узбекистан.