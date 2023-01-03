C хорошим трудовым настроем вступил в новый год коллектив Дашогузского завода железобетонных изделий Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана.

Успешно выполнено задание прошлого года – предприятие, в общей сложности, произвело продукции на сумму свыше 41 миллиона манатов, что на пять с лишним миллионов больше запланированного. При годовом плане в 28 тысяч кубических метров здесь было изготовлено около 31 тысячи кубических метров сборного железобетона. Ассортимент производимой заводом продукции в прошлом году превысил 80 наименований. В их числе все необходимые компоненты для возведения крупнопанельных многоквартирных жилых домов серии 148-У, железобетонные трубы для водоводов, люки для бетонированных канализационных колодцев, плиты, бетонные бордюры и другие.

Наряду с активной деятельностью в промышленной сфере, завод с каждым годом играет всё более заметную роль и в развитии жилищной отрасли северного региона страны. Силами его строительного подразделения в прошлом году здесь было построено четыре крупнопанельных многоквартирных жилых дома, в которых новоселье справили десятки семей. Нужно отметить, что строители завода, в том числе и в качестве субподрядчиков, активно участвуют в строительстве жилых домов из кирпича.

Возможность расширить линейку и объём ежегодно производимой продукции, активно участвовать в жилищном строительстве, предприятие получило после проведённого несколько лет тому назад технического перевооружения, в результате которого в большинстве его цехов было установлено современное высокопроизводительное специализированное оборудование.