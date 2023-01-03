Туркменский предприниматель предлагает покупателям разные виды бумажных упаковок

Туркменский предприниматель Довран Абдыресулов, член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, занимается производством различных видов бумажных упаковок с торговой маркой «Ýedi dogan» на своем производственном предприятии, расположенном в промышленной зоне этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

За один день на предприятии производится 10 000 бумажных упаковок. Работа на предприятии налажена на базе автоматизированной системы, оснащенной немецкой техникой, а мощность предприятия составляет около 200 килограммов продукции в сутки. Бумажная продукция отличается экологической чистотой.

Основные виды продукции включают одно-, двух- и трехслойные открытые упаковки. Сегодня растет спрос на закрытые с крышками для упаковки сельскохозяйственной продукции, строительных товаров, а также крафт-мешки, которые отличающиеся высокой прочностью. По требованию заказчика здесь также производятся изделия из микрокрепированной бумаги различных размеров с прослойкой или внутренним полиэтиленом, маслостойкая бумага для выпечки, ламинированные пакеты с влагозащитным слоем.