Информационная безопасность – приоритетная задача Центральноазиатского региона

Как известно, в минувшем году в рамках празднования 27-годовщины нейтралитета Туркменистана в Ашхабаде прошёл Пятый Центральноазиатский экспертный форум под названием «Актуальные аспекты регионального сотрудничества по проблемам изменения климата, водопользования, вопросам обеспечения безопасности в продовольственной сфере и в области информационно-коммуникационных технологий в регионе Центральной Азии».

Организатором мероприятия выступил Научный центр стратегических исследований Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана при содействии Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии.

Столь масштабный Форум ведущих экспертов региона проходил на фоне поступательного процесса дальнейшего сближения стран и углубления регионального сотрудничества по всем аспектам взаимодействия. Целью мероприятия было обсуждение актуальных вопросов обеспечения регионального сотрудничества, выработки общих стратегических подходов, практических предложений и рекомендаций для правительств государств региона по согласованным направлениям.

В очередной встрече приняли учас­тие руководители и эксперты Институтов стратегических исследований государств Центральной Азии, главы и представители дипмиссий, Регионального центра превентивной дипломатии Центральной Азии, профессорско-преподавательский состав и студенческая молодёжь ИМО МИД, представители СМИ.

Прошло совсем немного времени после ашхабадского форума. В различных СМИ региона появилось немало откликов и выступлений по этому поводу. Эксперты делились своими мыслями и предложениями по осаждавшимся вопросам. В частности, одной из наиболее широко освещавшихся проблем в прессе стала тема совместного противодействия информационным угрозам региона.

Как мы хорошо помним, выступая на недавно прошедшем Саммите Глав государств региона Уважаемый Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, обозначив современные вызовы и угрозы для региона ЦА, в числе других, как одну из основных проблем в сфере безопасности, выделил «противоправное использование информационных технологий для создания извне идей и установок, идущих вразрез с историческими традициями народов Центральной Азии, базовыми ценностями и вековыми устоями их жизни».

Тогда же в своём выступлении уважаемый Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов особо подчеркнул, что для противостояния обозначенным вызовам, в том числе по противодействию противоправному использованию информационных технологий, необходимо действовать сообща, строя целостную систему безопасности пяти стран региона, чтобы ЦА продолжала своё развитие в атмосфере стабильности и процветания.

Такой же принципиальной позиции в этом вопросе, выступая на Форуме и в своих публикациях после него, придерживались все без исключения эксперты региона. В частности, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Акрамжон Нематов в своих выступлениях подчёркивал: «Информационно-коммуникационные технологии стали системообразующим фактором жизни современного общества. Они оказывают влияние на политическую, общественную, экономическую, военную и другие сферы безопасности.

За последние 10 лет количество пользователей Интернета возросло более чем вдвое, увеличившись с 2,18 млрд в начале 2012 г. до пяти млрд в июле 2022 г. (63,1% от населения мира). Исследования показывают, что в среднем каждый пользователь тратит почти семь часов в день в Интернете.

Однако, стремительная цифровизация жизнедеятельности общества, бизнеса и государства порождает ряд объективных проблем в области кибербезопасности. По оценкам экспертов, в 2021 г. число кибератак в мире увеличилось на 50% по сравнению с 2020 г. Ущерб от киберпреступлений в 2021 г. превысил шесть трлн. долл. против трёх трлн. долл. в 2015 г.

В 2021 г. среди самых атакуемых отраслей в мире первое место занял сектор образования и исследований – 1605 (увеличение атак на 75% по сравнению с 2020 г.). На государственные и оборонные организации были совершены 1136 атак (+47%); сферу коммуникации – 1079 (+51%); здравоохранение – 830 (+71%).

Несмотря на усилия стран Центральной Азии, наблюдается обострение угроз информационной безопасности, включая рост активности экстремистских и террористических групп в виртуальном пространстве.

Более того, как показывает анализ, экстремисты рассматривают использование «сомнительных сайтов в социальных сетях» как наиболее эффективный способ пополнения рядов своих сторонников.

В этой связи глобальная проблема требует соответствующего реагирования. Необходима консолидация общих усилий, координация наших совместных действий с тем, чтобы повысить эффективность нашей борьбы с этим явлением.

Только таким образом мы сможем уберечь нашу молодежь от этого зла, дать лучшие условия для развития и самореализации».

Конкретные предложения по противодействию киберугрозам и противоправным вызовам в сфере информационных технологий были озвучены и профессором кафедры общественных наук Академии государственной службы при Президенте Туркменистана, доктором социологических наук Овезберды Мухаметбердыевым. В своих выступлениях, в частности, он отмечал: «К началу двадцать первого века над человечеством, которое не смогло пока полностью справиться со множеством общемировых про­блем безопасности — природными и техноген­ными катастрофами, эпидемиями и вооруженными конфликтами, нависла еще одна угроза–угроза изощренных атак на все виды информации в киберпространстве. В нашем лексиконе появился новый термин — «кибербезопасность».

Возможности Всемирной паутины сегодня активно осваи­ваются не только бизнесменами, госслужащими, студентами, рядовыми гражданами, но и всякого рода мошенниками, преступниками и террористами. Атакам последних лет подвергаются не только служебные и частные виды информации. Появились и изощренные системы тотальной электронной слежки. Это создает угрозу безопасно­сти не только суверенитету государств, но и порождает цепную реакцию недоверия и подстегивает гонку информа­ционных войн на международном уровне.

Созданные людьми проблемы кибербезопасности постоянно обновляются и модифицируются, требуя к себе не только постоянного пристального внимания, но и качественного роста усилий по борьбе с ними. Сегодня большинство государств сталкиваются с разного рода криминальными проявлениями киберугроз — кибершпионажем, воровством финансовой и интеллектуальной собственности, прослушиванием телефонных переговоров государственных деятелей и т.д.

Это свидетельствует о том, насколько уязвимой стала информа­ционная среда для различных криминальных и ха­керских группировок, специальных подразделений, которые в ряде случаев щедро спонсируются заинтересованными сторонами.

Нынче ежедневно совершается сотни кибератак, в руки злоумышленников попадают личные данные миллионов людей, секретные материалы различных государственных структур, коммерческая информация частных компаний.

Поэтому сегодня весьма важными на международном уровне являются, на мой взгляд, такие задачи как:

-соблюдение в этом пространстве общепризнанных принципов международного права;

-координация и переориентация исследований и разработок в сфере компьютерной безопасности;

-повышение ситуационной осведомленности дей­ствующих центров компьютерной безопасности;

-повышение уровня безопасности компьютерных сетей, используемых для работы с секретными дан­ными;

-развертывание образовательных программ по компьютерной безопасности;

-разработка плана мероприятий для осуществле­ния «скачка вперед» в сфере стратегий, технологий и программ компьютерной безопасности.

Одной из целей международной стратегии в этой об­ласти должна стать разработка таких техно­логий, которые могли бы обеспечить кибербезопасность систе­мами, многократно превышающими эффективность ныне существующих, и которые могли бы быть реализованы в течение ближайших 5–10 лет, разработка комплексного подхода для глобаль­ного управления рисками поставок оборудования и программных продуктов».

По итогам Форума эксперты региона были едины во мнении, что сфера международной информационной безо­пасности требует сегодня самого пристального внимания мирового сообщества, которое должно выработать универсальные правила поведения государств в ин­формационном пространстве, что, в свою очередь, является одной из важных гарантий региональной и международной безопасности.

Об этом сообщает Научный Центр Стратегических исследований

Института международных отношений при МИД Туркменистана.