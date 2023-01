Новогодний музыкальный подарок от оркестра Тахира Атаева

В канун Нового года струнный оркестр под управлением Тахира Атаева подарил меломанам встречу с новогодними музыкальными хитами разных лет.

Прологом праздничного концерта стала небольшая интермедия, разыгранная под музыку русского композитора П.Чайковского из самого новогоднего балета «Щелкунчик».

В такт волшебным звукам «Танца Феи Драже» мальчик и девочка прокрадываются на сцену Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули. Здесь детей ждут подарки, которые они с нетерпением распаковывают.

И, конечно же, по закону жанра, сюрпризами становятся музыкальные принадлежности. Дирижёрская палочка – главный инструмент оркестрового управленца и гитара, словно намекнувшая, что концерт будет не совсем классическим.

Взмах руки и музыкальное торжество начинается.

Праздничный хит-парад составили песни из репертуара российской рок-группы «Мумий Тролль», композиция «Три белых коня» из кинофильма «Чародеи». А также оригинальная версия трогательной песни «Опять метель» из фильма «Ирония судьбы. Продолжение», прозвучавшая в исполнении солистки Сельби Аннадурдыевой под гитару Бакы Аманмурадова.

В этот волшебный предновогодний вечер на сцене солировали вокалисты Богдан Смолин и Довран Шаммыева. Ярких красок в оркестровое звучание добавили – бас-гитара Игоря Шевцов и «золотой» саксофон Ширхана Батырова, исполнившего мелодию «All I Want for Christmas Is You» («Всё, что я хочу на Рождество – это ты»).

Одним из самых ярких номеров программы стал хит 80-ых «Last Christmas» («На прошлое Рождество»). Стоит отметить, что эта песня британского поп-дуэта «Wham!» в 2021 году стала наиболее прослушиваемой композицией. И спустя 36 лет после своего создания вновь возглавила британский чарт.

Новый год – время дарить подарки! Вот и радостную атмосферу концерта продолжила лотерея «счастливый случай». Так, что некоторые гости музыкального вечера смогли стать ещё и счастливыми обладателями сладких сюрпризов.

В завершении концерта Тахир Атаев обратился к публике:

– Для меня этот год очень быстро пролетел. За это время мы показали разные концерты французский, «Мосфильм», итальянский. Недавно провели ещё и рок-концерт. Мы получили столько эмоций и главное, что вы, наши слушатели, дарите нам положительные эмоции. Спасибо вам! И с наступающим 2023 годом!