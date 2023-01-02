В Ашхабаде родился первый ребенок 2023 года

В Ашхабаде через 40 минут после наступления Нового года появился на свет первый ребенок в Туркменистане. Об этом сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Мальчик родился в столичном перинатальном центре Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка в 00:40. Вес мальчика — 3,840 кг, рост — 53 см, состояние здоровья мамы и новорожденного удовлетворительное, отмечается в сообщении.

Мальчика нарекли именем Бахтияр.

С прибавлением семью поздравили президент и председатель палаты Халк Маслахаты парламента Туркменистана.