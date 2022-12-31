Товарооборот между КНР и Туркменистаном составил $10,12 млрд.

За период с января по ноябрь 2022 года объем товарооборота между КНР и Туркменистаном превысил 10,12 млрд. долларов. Об этом сообщил портал business.com.tm со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

За 11 месяцев 2022 года товарооборот между двумя странами на 53% вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За один ноябрь месяц объем взаимного товарооборота государств составил 1,15 млрд. долларов.

Внушительная часть общего товарооборота пришлась на экспорт товаров из Туркменистана. С января по ноябрь в Китай было экспортировано товаров на общую сумму более 9,33 млрд. долларов. В то же время из КНР Туркменистан получил импорта на сумму свыше 787 млн. долларов.