В сфере сельского хозяйства начнут сотрудничать Академии наук Туркменистана и РФ

А. Елизаров торговый представитель РФ в Туркмении рассказал о предстоящем сотрудничестве Академий наук двух стран в области сельского хозяйства. Оно будет проводиться в рамках подписанного в начале декабря в Москве на межправительственной комиссии соглашения о партнерстве в сфере экономики.

Как подчеркнул А.Елизаров, что данный рамочный проект открывает широкие возможности взаимодействия в сельскохозяйственной сфере, в частности, в вопросах повышения урожайности и обессоливания почв.

Помимо сельского хозяйства представитель РФ отметил еще одно важное направление туркмено-российского партнерства – мониторинг технологических процессов. Одним из основных способов предотвращения проблем в производственных процессах является их своевременный анализ. Это позволит не допустить возникновения техногенных катастроф и увеличить производительность производственных предприятий.