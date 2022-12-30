Подведены итоги конкурса «Музеи эпохи Аркадага»

Под занавес уходящего 2022 года в Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана состоялось мероприятие, посвящённое подведению итогов конкурса «Музеи эпохи Аркадага», объявленного среди этрапских, сельских, городских, областных музеев, а также их филиалов.

Музеи страны соревновались в ведении научной и культурно-просветительской деятельности, организации экспозиций и музейных хранилищ. Оценивался и уровень подготовки музейных специалистов.

В номинации «Лучший велаятский музей года» победителем стал Историко-краеведческий музей Балканского велаята. По словам директора данного музея Азатгуль Ходжабердиевой – эта победа, прежде всего, заслуга коллектива. Высокая оценка труда работников послужит стимулом для дальнейшей работы по сохранению историко-культурного наследия Балканского велаята.

Победителем конкурса за звание «Лучший городской музей года» стал Музей бахши Дашогузского велаята.

Лучшим этрапским музеем года был объявлен музей имени Махтумкули Фраги этрапа Махтумкули Балканского велаята.

Среди сельских культурных учреждений, в номинации «Лучший сельский музей года», был отмечен музей генгешлика им. С.Черкезова Акдепинского этрапа Дашогузского велаята.

В номинации «Лучший музейный филиал года» победу одержал Историко-археологический музей посёлка Мекан Байрамалийского этрапа, филиал Историко-краеведческого музея Марыйского велаята.

Сельский музей, расположенный на территории памятника истории и архитектуры, в усадьбе Гульджемал-хан, построенной в конце XIX века, по сей день является гордостью велаята. Здесь экспонируются предметы уникальной цивилизации – Древнего Мерва, разнообразные украшения, керамика различных форм и другие археологические находки.

В этом году в рамках Недели культуры данный музей посетили многочисленные гости, театральные и эстрадные артисты, сотрудники столичных и велаятских музеев и библиотек со всей страны.

Конкурс, проведённый среди музеев, был организован Министерством культуры Туркменистана совместно с Национальным центром профсоюзов. Всем победителям были вручены памятные дипломы и специальные подарки.