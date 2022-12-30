Определились победители Кубка Туркменистана по теннису

На кортах многофункционального стадиона «Ашхабад» завершился Кубок Туркменистана по теннису. Почётный трофей оспаривали 16 сильнейших по рейтингу теннисистов – по 8 спортсменов в мужской и женской категориях.

Соревнования проводились по системе Кубка Дэвиса и Билли Джин Кинг. Согласно регламенту, участники турнира были разделены на две группы, по два лучших спортсмена в которых выходили в полуфинал.

Как и ожидалось, в группе «А» первенствовал 5-кратный действующий чемпион Туркменистана, тренер спортивного клуба Пограничного института Юрий Рогусский, а в группе «В» – член сборной команды страны Атлымурад Курбанов. В полуфинале им пришлось играть с теннисистами, занявшими 2 место в другой группе.

В 1/2 финала Ю.Рогусский выиграл у Алланура Даянджева – 6:4, 7:5, а А.Курбанов оказался сильнее Хаджимурада Чарыева – 7:6, 4:6, 6:0.

В финале, продолжавшемся 1 час 20 минут, Атлымурад Курбанов взял верх над Юрием Рогусским – 6:2, 6:4 и впервые завоевал Кубок Туркменистана.

Атлымураду Курбанову – 26 лет. Занятия большим теннисом он совмещает с преподавательской работой на кафедре зимних и водных видов спорта Туркменского государственного института физкультуры и спорта. В нынешнем году Атлымурад в дуэте с Ю.Рогусским стал чемпионом Туркменистана в парном разряде.

Бронзовым призёром Кубка Туркменистана стал 23-летний военнослужащий МВД Хаджимурад Чарыев, победивший в матче за 3 место Алланура Даянджева – 7:6, 6:2.

В женском одиночном разряде Кубок Туркменистана впервые завоевала 12-летняя воспитанница теннисной академии «Ашхабад» Илима Гусейнова. В финале, продолжавшемся 2 часа 20 минут, она в трёх сетах взяла верх над 17-летней ученицей 11 класса 19-й ашхабадской средней школы Рожан Караджаевой – 6:1, 5:7, 6:1.

Нынешний год для ученицы 7 класса ашхабадской специализированной средней школы № 42 Илимы Гусейновой выдался весьма успешным. В октябре эта талантливая теннисистка выиграла первенство страны среди 12-летних и 14-летних спортсменок, а в ноябре впервые стала чемпионкой Туркменистана среди женщин, установив национальный рекорд в столь юном возрасте.

Замкнула призовую тройку в женском одиночном разряде 14-летняя ученица 8-го класса Туркмено-российской школы имени А.С.Пушкина Мерьем Мухаммедова, победив в трёхсетовом поединке Айшу Бекбулатову – 2:6, 6:3, 6:4.

Все три призёра у мужчин, а также победительница Илима Гусейнова и бронзовый призёр Кубка Туркменистана в женском одиночном разряде Мерьем Мухаммедова совершенствуют спортивное мастерство под руководством главного тренера сборной Туркменистана и теннисной академии «Ашхабад» Мирали Гасанова.

В рамках Кубка Туркменистана национальная теннисная Федерация провела также новогодний турнир в целях развития детского тенниса. В нём приняли участие 12 мальчиков и 16 девочек возрастной категории до 10 лет, которые впервые играли профессиональным мячом.

В состязании мальчиков первенствовал ученик 5-го класса 7-й ашхабадской средней школы Алиреза Мередов. В финале он выиграл у воспитанника теннисной академии «Ашхабад» Демида Угрюмова – 4:0, 4:1. Замкнул призовую тройку Кирилл Федченко.

А в турнире девочек не было равных ученице 4-го класса ашхабадской средней школы № 6 Сульгун Ишангулыевой, которая в финале со счётом 4:2, 4:1 обыграла Сяхру Гараханову – воспитанницу Евгения Молчанова и Мяликгулы Мамметгулыева.

Напомним, ранее, в этом месяце, 9-летняя Сульгун Ишангулыева, которая занимается теннисом с 3,5 лет, выиграла проходивший в Измире (Турция) международный турнир среди детей до 10 лет. Постигать азы популярного в мире вида спорта эта талантливая теннисиста начала у Хаджимурада Чарыева – тренера теннисной академии «Ашхабад» и Евгения Молчанова. Сейчас она тренируется у первой ракетки Туркменистана Юрия Рогусского.

Третье место в детском новогоднем турнире среди девочек заняла Нязли Худайкулиева, которая тренируется у Евгения Молчанова и Мяликгулы Мамметгулыева.