Предприятие «Датлы Щербет» запустило новую линию по производству кондитерских изделий

Член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, частное предприятие «Датлы Щербет», производящее кондитерские изделия хозяйственного общества «Тазе Ай», признано одним из лидеров по производству различных видов кондитерских изделий.

На предприятии, производственная база которого постоянно совершенствуется с учётом растущих потребностей населения в продуктах питания, организован выпуск новых видов сладкой продукции.

Перед новогодними праздниками на предприятии была запущена новая производственная линия. В цехе на двух новых линиях используются передовые турецкие технологии, а на третьей — установлено высокотехнологичное оборудование всемирно известных компаний Германии, Турции и России. Мощность автоматизированных линий позволяет в сутки производить около 20 тонн глазированных шоколадом конфет, а также фруктовый мармелад.

Сегодня, благодаря эффективной работе новой линии на предприятии производится до 19 видов высококачественных кондитерских изделий. Среди них наиболее известные — «Алтын Памык», «Земин», «Сарван», «Учгун», «Гонур», «Арыжык», «Шовхун» и многие другие. Сладости нового цеха, где трудятся более 200 специалистов, экспортируется в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

Однако, производители не желают останавливаться на достигнутом, они в перспективе планируют экспортировать продукцию и в другие страны.