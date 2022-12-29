В Туркменабаде открылся центральный рынок после реконструкции

В административной центре Лебапского велаята городе Туркменабад 27 декабря в торжественной обстановке открыли Центральный рынок после капитальной реконструкции.

Рынок занимает 2,93 гектара площади. Проект рынка подготовили специалисты индивидуального предприятия «Сагадат». А возвели его строители индивидуального предприятия «Миземез Ватан». На его территории работают 283 магазина, в которых реализуются продуктовые и промышленные товары. В них созданы все условия для культурного обслуживания продавцами покупателей.

Под четырьмя навесами размещены торговые прилавки на 880 мест. Предусмотрены также камеры хранения, их здесь две: одна – для продуктовых товаров, другая – для промышленных товаров, что тоже создает удобства для продавцов. Возвели также 4 кафе, где предложат чай, другие горячие и холодные напитки, горячие блюда восточной и европейской кухни.