В Ашхабаде прошли концерты звёзд зарубежной эстрады

В ашхабадском Спортивном комплексе зимних видов спорта при полных аншлагах прошли концерты артистов российской и турецкой эстрады.

Радостную атмосферу приближающегося праздника ашхабадцам подарили заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан, молодая российская исполнительница Нюша, один из самых популярных турецких певцов Мустафа Сандал, турецкая певица Ирем Дериджи, а также азербайджано-российский певец и автор песен Jony.

В эти предновогодние дни на трибунах столичного ледового дворца не было свободных мест. Послушать песни любимых исполнителей, что называется вживую, пришли тысячи зрителей.

Публика знающая тексты многих песен наизусть, с удовольствием подпевала каждому артисту. Самые активные зрители танцевали на своих местах. А когда исполнялись лучшие лирические хиты, ледовый дворец вспыхивал сотнями зажжённых фонариков на мобильных телефонах. И эта добрая поддержка со стороны зрительской аудитории очень хорошо ощущалась на сцене, придавая певцам позитивные эмоции.

Стоит отметить, что почувствовать теплоту восточного гостеприимства артисты могли сразу, как только сходили с трапа самолёта. В Ашхабаде всем им были оказаны торжественные встречи в аэропорту. И, в свою очередь, звёзды зарубежной эстрады ответили тем же. Уважив традиции туркменского народа каждый исполнитель примерил на себя национальные костюмы с вышивкой.

Особенно всем запомнился выход на сцену певца Jony в тельпеке и туркменском национальном доне. Как отметил сам исполнитель впервые посетивший Туркменистан: «Если бы я знал, что меня здесь так любят, я бы приехал сюда раньше».

Концерты известных эстрадных исполнителей из России и Турции были организованы Министерством культуры Туркменистана в рамках культурного сотрудничества.