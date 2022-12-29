В Ашхабаде открылся жилой комплекс, построенный членами союза промышленников и предпринимателей Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 29 декабря принял участие в торжествах по случаю открытия большого комплекса новых современных объектов социального назначения – жилых домов, общеобразовательной школы, детского сада, торгово-развлекательного центра и других объектов в столичном западном жилом массиве.

Данный социальный проект был разработан с учётом разрастающихся границ главного города страны и увеличения числа его жителей. Сегодня в этом районе Ашхабада сформирована современная дорожно-транспортная сеть, система инженерных коммуникаций для создания максимального комфорта горожан.

Как известно, проект строительства жилых домов и объектов социального назначения в столичном западном жилом массиве был представлен на рассмотрение Героя-Аркадага.

И вот сегодня, накануне новогодних праздников, состоялась церемония открытия этого жилого комплекса, став вдохновляющим двойным праздником для народа.

…С утра у новостроек, нарядно украшенных гирляндами воздушных шаров, царит атмосфера большого туркменского тоя.

В числе участников торжества – руководство и представители Меджлиса и Халк Маслахаты Милли Генгеша, вице-премьеры, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, главы представительств при международных организациях, посольств и генеральных консульств Туркменистана в зарубежных государствах, а также аккредитованных в стране дипломатических миссий и международных структур, старейшины, представители общественных организаций и СМИ.

В ходе торжества с поздравительной речью выступила Председатель Меджлиса Милли Генгеша Г.Маммедова, которая отметила, что проведение сегодняшнего торжества по случаю открытия жилого комплекса в канун Нового года имеет глубокий смысл и станет двойным праздником.

…Тем временем на место церемонии открытия жилого комплекса прибывает Президент Сердар Бердымухамедов.

Под бурные аплодисменты собравшихся Президент Туркменистана перерезает символическую ленту, открывая новый жилой комплекс.

Следует отметить, что строительство жилых домов, социальных объектов, инженерных систем и дорог осуществлено членами Союза промышленников и предпринимателей страны. Это является показателем того, что отечественный частный сектор принимает активное участие в претворении в жизнь масштабных преобразований, ориентированных на благополучие народа и заботу о нём. Все сооружения комплекса, возведённые упорным трудом строителей, сочетают в себе национальные архитектурные принципы с передовым современным опытом.

Затем Президента Сердара Бердымухамедова пригласили в гости счастливые новосёлы.

Далее глава государства направился к зданию общеобразовательной школы на 320 мест, расположенной в жилом комплексе.

Прекрасным новогодним подарком для самых юных жителей жилого массива стал ввод в строй детского сада. Здесь созданы все условия для гармоничного развития и интересного досуга с учётом особенностей возрастных групп юных воспитанников.

Затем Президент Туркменистана побеседовал с послами зарубежных стран и руководителями представительств международных организаций, участвующими в знаменательном мероприятии, и, поздравив их с наступающим Новым годом, поблагодарил дипломатов за активное участие в событиях, имеющих большое значение в жизни страны.

В свою очередь, от имени дипломатов российский посол поздравил -Аркадаглы Сердара с наступающим Новым годом и отметил, что новый город был заложен Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым, а Аркадаглы Сердар успешно продолжил начатую им работу, приложив немалые усилия для успешного окончания строительства, и попросил главу государства передать Аркадагу от дипломатов самые добрые пожелания.

Ещё раз поздравив всех собравшихся с нынешним знаменательным событием и наступающим новогодним праздником, Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с места события.

Жилой массив состоит из 62 четырёхэтажных домов улучшенной планировки и рассчитан на проживание 3064 семей.

В числе сегодняшних открытий – торгово-развлекательный центр «Abadançylyk». В архитектуре новостройки гармонично сочетаются классика и современность. Здесь расположились 5 торговых залов, ресторан, кафе и пр. На прилегающей к торговому центру территории разбиты зелёные зоны и цветочные клумбы, установлены оригинальные фонари и скамейки. Имеется автостоянка, а также парковка.

Члены Правительства от имени Президента Туркменистана вручили новосёлам подарки.