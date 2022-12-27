Преимущественно пасмурная неделя ожидается в Туркменистане

Предновогодняя неделя в Туркменистане будет пасмурной и дождливой. Средняя температура воздуха днём составит +14 градусов тепла.

В Ашхабаде облачно с прояснениями. Днём +10…+12°C. Ночью +2…+4°C. С середины недели температурные показатели снизятся до +5°C днём. Ночью до –1°C.Возможны незначительные дожди.

Осадки ожидаются и в Ахалском велаяте. Днём +8…+13°C. Ночью +1…+6°C. Ближе к выходным температура воздуха в ночное время суток будет опускаться до –3°C.

Пасмурно и дождливо в Балканском велаяте. Днём +4…+9°C. Ночью +3°C.

Высокая облачность в Марыйском велаяте. Днём +4…+9°C. Ночью +1…+6°C. Не исключена вероятность дождей.

В Лебапском велаяте облачно с прояснениями. Днём +3…+8°C. Ночью 0…–5°C. Высока вероятность дождей.

Пасмурная погода в Дашогузском велаяте. Днём +2…+7°C. Ночью –3…–8°C. Местами дожди.