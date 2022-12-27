ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 26 декабря отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где принял участие в неформальном Саммите лидеров стран СНГ, по традиции ежегодно проводимом в Санкт-Петербурге под занавес уходящего года.

В Международном аэропорту Ашхабада главу государства провожали официальные лица. Президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту «Пулково» города Санкт-Петербург, где Президента Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица.

Автокортеж Президента Туркменистана проследовал к месту проведения нынешней неформальной встречи глав государств-участников СНГ – Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина.

Здесь главу Туркменского государства радушно встретил Президент Российской Федерации. Обменявшись взаимными приветствиями, лидеры двух стран по традиции сфотографировались на память.

Перед началом встречи в верхах состоялась церемония совместного фотографирования глав государств Содружества на фоне Государственных флагов стран-участниц СНГ.

Открывая неформальный Саммит, Президент Российской Федерации Владимир Путин ещё раз тепло поприветствовал его участников, выразив всем признательность за принятое приглашение приехать в Санкт-Петербург на уже традиционную неформальную предновогоднюю встречу лидеров стран-участниц Содружества -Независимых Государств.

– То, что мы ещё собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов всех стран, – сказал российский лидер.

Как было отмечено, в уходящем году многоплановое взаимодействие наших государств развивалось в целом успешно, что подтверждает устойчивый рост товарооборота между всеми странами СНГ.

По линии Содружества предпринимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивание совместного промышленного производства и научного потенциала. Как результат, укрепился экономический и финансовый суверенитет государств Содружества, динамично развивались внутренние рынки товаров, услуг и капиталов, углубилась региональная интеграция.

Ещё одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ было названо поддержание безопасности и стабильности в Евразийском регионе. Отмечалось, что в конструктивном ключе страны Содружества взаимодействуют по тематике борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

В заключение Президент Российской Федерации поздравил всех с наступающим Новым годом и выразил уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность.

В ходе состоявшегося затем заинтересованного обмена мнениями были проанализированы итоги проделанной за 2022 год работы и конкретизированы приоритетные задачи на предстоящий период.

Как отмечалось, в целом уходящий год для Содружества Независимых Государств стал весьма плодотворным и результативным. Были проведены все запланированные мероприятия, достигнуты важные договорённости по расширению и углублению сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По общему мнению, значимым фактором успешной деятельности Организации является то, что она неуклонно следует целям и основополагающим принципам, заложенным в фундамент современного международного партнёрства. За годы существования страны СНГ смогли сохранить изначально приданный формат сотрудничества, базирующегося на доброй воле, равноправии и доверии сторон.

Сегодняшнюю неформальную встречу на высшем уровне можно рассматривать в первую очередь как ещё одно неопровержимое свидетельство взаимного стремления и решимости стран-соседей по региону поднять традиционное партнёрство на качественно новый уровень, придать ему деловой и конструктивный характер с учётом накопленного позитивного опыта совместной работы, достижений национальных экономик и, конечно же, имеющегося огромного экономического и ресурсного потенциала.

По мнению лидеров стран-участниц, СНГ в силу своих геополитических и геоэкономических позиций должно играть более инициативную роль на континенте, выступать активным участником развития и расширения торгово-экономического партнёрства между Востоком и Западом, Азией и Европой.

Важной составляющей установившегося конструктивного диалога неизменно выступает культурно-гуманитарная сфера, ведь взаимодействие в сферах науки и образования, культуры и искусства, молодёжной политики, а также здравоохранения и спорта было и остаётся неотъемлемым фактором сближения стран и народов, упрочения доверительных отношений между ними.

…По завершении программы рабочего визита в Российскую Федерацию Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направился в Международный аэропорт «Пулково», откуда отбыл на Родину.