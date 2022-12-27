Дизельное топливо и авиационный керосин пользовались большим спросом у иностранных предпринимателей

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 40 сделок.

За иностранную валюту предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов и Афганистана закупили дизельное топливо и авиационный керосин (ГК «Türkmennebit»). Бизнесмены из Афганистана также приобрели дизельное топливо производства Сейдинского нефтеперерабатывающего завода. Сжиженный газ и автобензин ЕСО 93 (ГК «Türkmenhimiýa») стали предметом сделок представителей деловых кругов из Турции и Афганистана.

Помимо это, за иностранную валюты были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия и портландцемент. Страны покупатели: ОАЭ, Кыргызстан, Афганистан. Общая сумма сделок составила около 43 миллионов долларов США.

За манатные средства бизнесмены из Объединённых Арабских Эмиратов закупили хлопчатобумажную пряжу на сумму свыше 35 миллионов 560 тысяч манатов.