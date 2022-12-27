В Туркменистане развёрнуты новогодние ярмарки

Открывшиеся по всему Туркменистану новогодние ярмарки приглашают прочувствовать атмосферу главного зимнего праздника и приобрести разнообразные подарки.

В эти дни в крупных торговых центрах, магазинах и на базарах царит продовольственное изобилие. В широком ассортименте на прилавках представлена плодовоовощная продукция, кондитерские изделия от ведущих местных производителей, соки и газированные напитки, свежая выпечка и консервированные изделия.

Как ранее сообщалось, специально к Новому году хозяйственное общество «Hasar» выпустило более 200 тысяч подарочных наборов со сладостями. Текстильные предприятия страны подготовили серию оригинальных тканевых сувениров с Символом 2023 Года.

Также в столице и в велаятах развернуты ёлочные базары, где можно приобрести живые зелёные деревца или искусственные новогодние ёлки. Богат выбор и аксессуаров для украшения ёлочек. Это расписные стеклянные шары, игрушки, светодиодные гирлянды, фонарики и многое другое.

Каждые выходные в Ашхабаде проводятся тематические новогодние ярмарки подарков с хенд-мейд изделиями от туркменских мастеров и рукодельниц. Ремесленники предлагают эксклюзивные предметы интерьера и декора, куклы ручной работы, копилки, а также авторские пряники в форме «Зайца», «Деда Мороза» и других символов праздника.

Новогодние рынки с праздничной продукцией будут действовать до наступления Нового года. Поэтому у всех желающих ещё есть время прибрести подарки по выгодным ценам для себя, родных, близких и коллег.