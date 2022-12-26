«Ýedi manzar» предлагает различные виды ИТ-услуг

Индивидуальное предприятия «Ýedi manzar», расположенная в Ашхабаде, уже несколько лет обслуживает клиентов в цифровой системе. Бизнес-направление индивидуального предприятия многогранно, и на сайте www.yedi-manzar.com.tm клиенты могут более подробно ознакомиться с проводимой деятельностью. Подразделение индивидуального компании «Ýedimanzar creative» в настоящее время предлагает населению широкий спектр ИТ-услуг.

Креативные проекты в области ИТ-решений, разработки веб-сайтов, разработки мобильных приложений, разработки программного обеспечения, веб-дизайна и графического дизайна выполняются профессионалами, являющимися экспертами в своей области и имеющими высокий уровень опыта ведения бизнеса. Работа, проводимая в индивидуальном предприятии, отличается высоким качеством, творческим подходом к каждому проекту, исполнением в соответствии с пожеланиями клиента и современными требованиями мира. Такие услуги, как реализация готового проекта и техническое сопровождение, также оказывают специалисты частного предприятия.