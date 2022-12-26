Президент Сердар Бердымухамедов принимает участие в неформальной встрече глав государств СНГ

Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия в неформальном Саммите лидеров стран СНГ, по традиции ежегодно проводимом в Санкт-Петербурге под занавес уходящего года.

В Международном аэропорту Ашхабада главу государства провожали официальные лица.

Все эти годы независимый нейтральный Туркменистан, занимающий активную позицию в решении актуальных вопросов современности, вносит весомый вклад в дело упрочения мира, доверия и стабильности на планете.

Являясь ассоциированным членом Содружества Независимых Государств, Туркменистан принимает самое деятельное участие в делах Организации, выстраивая отношения с государствами-членами СНГ на равноправной, доверительной основе, с учётом общих целей и национальных интересов каждой из сторон.

В ходе неформального саммита глав государств СНГ намечается обсудить ключевые аспекты практического взаимодействия и ряд вопросов международного характера, представляющих взаимный интерес.