Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша благословил второй этап строительства города Аркадаг

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша, Почётный старейшина Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 24 декабря совершил рабочую поездку в Ахалский велаят, в ходе которой ознакомился с темпами строительства нового современного административного центра региона – города Аркадаг, с проектами объектов второй очереди застройки и провёл рабочее совещание с участием профильных руководителей.

Утром Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша прибыл к месту реализации масштабного градостроительного проекта. Здесь его встретили председатель Государственного комитета по строительству нового современного административного центра Ахалского велаята Д.Оразов и хяким города Аркадаг Ш.Дурдылыев, которые проинформировали о темпах возведения объектов.

Как отметил Герой-Аркадаг, рождение города в живописных предгорьях Копетдага, воплотившего в себе новые архитектурные решения эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, – очередное свидетельство уверенного продвижения страны к новым высотам развития, успешности реализации созидательного потенциала народа.

Затем председатель Государственного комитета по строительству нового современного административного центра Ахалского велаята Д.Оразов представил эскизы и схемы расположения объектов второго этапа застройки центра.

Как было отмечено, глава государства поручил при возведении объектов опираться на принципы национального зодчества в сочетании с передовым мировым опытом. При этом большое значение должно придаваться внедрению новейших технологий и цифровой системы.

Герой-Аркадаг подчеркнул, что в настоящее время строительство объектов промышленного назначения является одним из приоритетов государственных программ. В рамках индустриализации страны в новом центре предполагается построить большие и малые производства, в том числе перерабатывающие. Всё это, наряду с обеспечением продовольственной безопасности и сохранением благоприятной экологической обстановки, будет способствовать созданию новых рабочих мест, стимулированию предпринимательских инициатив.

На втором этапе запланировано возведение комплекса двухэтажных жилых домов, парковых зон, линий современных систем коммуникаций, а также внедрение программного обеспечения электронной передачи статистических данных дорожного движения.

Герой-Аркадаг благословил начало второй очереди строительства объектов различного назначения нового города, подчеркнув, что необходимо применять наработанный в данной области передовой мировой опыт. При этом следует активно использовать передовые идеи молодых преподавателей профильных вузов и студентов, что позволит развивать национальное градостроительство в соответствии с тенденциями времени.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пожелал участникам рабочего совещания успехов в строительстве второй очереди центра и успешной реализации градостроительной программы.