«Мерв» завоевал бронзу чемпионата Туркменистана и право выступить в Кубке АФК

Футболисты «Мерва» завоевали бронзовые медали чемпионата Туркменистана. Это определилось по итогам 28-го тура национального первенства.

Перед заключительным туром на бронзовые награды претендовали «Мерв» и отстававший от него на 1 очко «Копетдаг». Обе команды в последний день чемпионата играли в гостях: «Мерв» – в городе Туркменбаши с «Шагадамом», а команда МВД Туркменистана – в Мары против занимавшего последнюю строчку в турнирной таблице «Энергетика».

Судьба обоих поединков решилась во втором тайме. «Копетдаг» благодаря точным ударам Ихласа Сапармамедова (48-я минута) и Бахтияра Гургенова (67-я) взял верх над «Энергетиком» – 2:0. А «Мерв» благодаря дублю Оразберды Мурадова (29-я и 69-я минуты) вырвал победу у «Шагадама» – 2:1. В составе приморской команды отличился Керим Ходжабердыев (42-я).

Таким образом, набрав 46 очков, «Мерв» в четвёртый раз завоевал бронзовые медали чемпионата Туркменистана. К этому успеху команду административного центра Марыйского велаята привёл главный тренер Махтумкули Бегенджов. Под руководством этого специалиста «Мерв» в этом году также выиграл Кубок Марыйского велаята.

Ранее эта команда в чемпионатах Туркменистана становилась бронзовым призёром в 1994, 2004 и 2009 годах, серебряным медалистом в 2012 году и дважды – в 2005 и 2008 года – завоёвывала Кубок страны.

Заняв третье место в национальном первенстве, «Мерв» вместе с серебряным призёром чемпионата Туркменистана-2022 «Алтын асыром» получил право представлять нашу страну в будущем сезоне во втором по значимости азиатском клубном турнире – Кубке АФК.

В заключительном туре «Алтын асыр» уверенно взял верх на своём поле над балканабатским «Небитчи» – 3:0. В команде агентства «Туркменарагатнашык» отличился Михаил Титов (15-я минута) и дублем отметился Бегмурад Байов (62-я и 87-я).

Напомним, золотые медали национального первенства достались «Ахалу», который в последнем туре одержал победу над «Ашхабадом» – 4:1. Примечательно, что по ходу встречи подопечные Мергена Оразова проигрывали – 0:1 после точного удара на 9-й минуте Бяшима Гурбанбердыева. Однако после этого чемпионы взяли себя в руки и провели в ворота соперника четыре мяча. У победителей дубль оформил Дидар Дурдыев (24-я и 43-я минуты) и по разу отличились Арсланмурад Аманов (36-я) и Арзувгулы Сапаргулыев (90+2).