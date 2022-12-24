Главы МИД Туркменистана и Японии обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

24 декабря 2022 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Министром иностранных дел Японии Ёшимаса Хаяши.

Министр иностранных дел Туркменистана, выразив признательность руководителю МИД Японии за инициативу организации очередной встречи Диалога «ЦА-Япония», особо отметил своевременность совещания и поздравил своего коллегу с успешным проведением 9-го Совещания министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия +Япония».

В ходе переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Диалога «Центральная Азия+Япония».

Говоря о двусторонних отношениях, глава МИД Туркменистана остановился на основных и наиболее важных направлениях сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Первое — взаимодействие в политико-дипломатической сфере, включая контакты на высшем уровне и межпарламентское сотрудничество. Второе – расширение торгово-экономических отношений, и, третье – культурно-гуманитарное сотрудничество.

В завершение встречи главы внешнеполитических ведомств выразили уверенность в дальнейшем поступательном и стабильном развитии сотрудничества между Туркменистаном и Японией.