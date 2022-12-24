В Ашхабаде откроется офис Организации по развитию внешней торговли JETRO

Глава МИД Туркменистана обсудил с генеральным исполнительным директором японской организации возможности дальнейшего развития сотрудничества.

Руководитель внешнеполитического ведомства Рашид Мередов в рамках госвизита в Японию 21 декабря встретился с генеральным исполнительным директором японской Организации по развитию внешней торговли Нобухико Сасаки. Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе туркменского министерства.

Туркменская сторона выдвинула предложение о создании офиса JETRO в Туркменистане в целях привлечения малых и средних японских компаний к ведению бизнеса в государстве и соответственно туркменских предприятий — в Японии. Также было предложено оказать помощь в открытии Торгового Дома Туркменистана в Японии для привлечения предприятий этой страны к экспорту из туркменского государства продуктов с высокой добавленной стоимостью. Вместе с тем, стороны обсудили вопрос организации японской торговой миссии в Туркменистане.

Сасаки, в свою очередь, подтвердил намерение к углублению двустороннего взаимодействия с туркменскими партнёрами, сообщив о готовности принимать активное участие в реализуемых в государстве проектах в различных областях.