«ЭДЕРМЕН ДОГАНЛАР» ПЛАНИРУЮТ ВЫПУСКАТЬ НОВЫЕ ВИДЫ ИГРУШЕК

Хозяйственное общество «Эдермен доганар» с 2018 года занимается производством игрушек в Бактярлыкском этрапе города Ашхабада. Здесь под брендом «ED» выпускаются различные виды самых популярных детских игрушек.

Годовая мощность предприятия, оснащенного китайской техникой, составляет десятки тонн продукции. Сырье, необходимое для производства, закупается у компании «Полимерные продукты» в Гыянлы.

Продукция «Эдермен Доган» предлагается покупателям в регионах страны и торговых точках столицы. Хозяйственное общество поставило перед собой цель расширить ассортимент производства, выпускать новые виды продукции и их экспорт на международный рынок.