Сотрудники Аппарата Омбудсмена ознакомились с передовыми практиками обеспечения гендерного равенства

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане организовал учебный семинар для сотрудников Аппарата Омбудсмена. Мероприятие было проведено 19-20 декабря в здании Аппарата международным экспертом ЮНФПА Лори Манн. Об этом сообщается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Туркменистане.

Семинар проведен с целью ознакомления с передовым мировым опытом в сфере гендерного равенства для повышения квалификации сотрудников Аппарата Омбудсмена. Участники встречи с интересом прослушали представленную экспертом информацию, отметили важность изучения международного опыта и обменялись мнениями по актуальным вопросам гендерной повестки.