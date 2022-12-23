Искусствовед Азат Аннаев выставил свои живописные работы

В Государственном музее изобразительных искусств развернута персональная выставка работ заслуженного деятеля искусств Туркменистана Азата Аннаева. Перед экспозицией живописных работ представлены витрины с книгами о творчестве выдающихся туркменских художников. Автор этих книг – Азат Аннаев. Одна из книг так и называется «Азат Аннаев». В ней собраны статьи о самом искусствоведе.

Интересен психологический подход художника к портретному жанру. Характер, типаж, настроение угадываются при рассмотрении портретов. К примеру, «Мужской портрет» говорит о том, что перед нами с застенчивым взглядом мягкий, добрый человек, о котором принято говорить – «Он и мухи не обидит». Совершенно противоположное ощущение получаем мы глядя на портрет рыжеволосой девушки. Волевой, целеустремленный взгляд этой девушки свидетельствуют о ее твердом характере, и о том, что ей по плечу любое дело.

Еще больший интерес вызывает портрет девушки на синем фоне. Отрешенность от окружающего мира и сосредоточенность на одном вопросе подсказывают нам об огромной проблеме, которую она стремиться решить в данный момент.

Эта выставка — вторая у Азата Аннаева. Первая – состоялась в 2020 году, нынешняя выставка дополнилась 16 новыми работами – пейзажами, портретами, натюрмортами.