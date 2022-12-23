В ТОКИО СОСТОЯЛОСЬ 14-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТУРКМЕНО-ЯПОНСКОГО И ЯПОНО-ТУРКМЕНСКОГО КОМИТЕТОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

22 декабря 2022 года в Токио состоялось 14-ое совместное заседание Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству. Для участия в работе этого форума в Японию с рабочим визитом прибыла делегация Туркменистана во главе с Министром иностранных дел Р.Мередовым.

В начале работы туркменской стороной был сделан краткий обзор общего состояния двусторонних торгово-экономических связей. Подчеркнуто, что за прошедшие несколько лет с участием японских компаний в Туркменистане реализованы и введены в эксплуатацию крупные объекты в сфере газохимии и электроэнергетики.

В ходе заседания стороны обменялись мнениями по различным вопросам торгово-экономического взаимодействия между Туркменистаном и Японией.

Было подчеркнуто успешное развитие совместного сотрудничества по таким направлениям, как транспорт, электроэнергетика, промышленность, водное хозяйство, финансы и экология.

Кроме того, было уделено внимание расширению партнерского взаимодействия в образовании и здравоохранении.

В рамках заседания был подписан солидный пакет документов между ведущими государственными концернами Туркменистана и японскими компаниями в таких сферах как химическая индустрия, газовая отрасль, транспорт, водное хозяйство.

По итогам совместного заседания подписан Протокол.