В ТОКИО СОСТОЯЛОСЬ 14-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТУРКМЕНО-ЯПОНСКОГО И ЯПОНО-ТУРКМЕНСКОГО КОМИТЕТОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
22 декабря 2022 года в Токио состоялось 14-ое совместное заседание Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству. Для участия в работе этого форума в Японию с рабочим визитом прибыла делегация Туркменистана во главе с Министром иностранных дел Р.Мередовым.
В начале работы туркменской стороной был сделан краткий обзор общего состояния двусторонних торгово-экономических связей. Подчеркнуто, что за прошедшие несколько лет с участием японских компаний в Туркменистане реализованы и введены в эксплуатацию крупные объекты в сфере газохимии и электроэнергетики.
В ходе заседания стороны обменялись мнениями по различным вопросам торгово-экономического взаимодействия между Туркменистаном и Японией.
Было подчеркнуто успешное развитие совместного сотрудничества по таким направлениям, как транспорт, электроэнергетика, промышленность, водное хозяйство, финансы и экология.
Кроме того, было уделено внимание расширению партнерского взаимодействия в образовании и здравоохранении.
В рамках заседания был подписан солидный пакет документов между ведущими государственными концернами Туркменистана и японскими компаниями в таких сферах как химическая индустрия, газовая отрасль, транспорт, водное хозяйство.
По итогам совместного заседания подписан Протокол.