«Тазе Кервен» планирует начать производство полиэтиленовых пленок для теплиц и мешков с подкладкой

Производственное предприятие ХО «Тазе Кервен», расположенное в Сакарчагинском этрапе Марыйского велаята, занимается производством полиэтиленовых и полипропиленовых мешков. Мощность предприятия, оснащенного современными китайскими технологиями, составляет 100 тонн продукции в месяц. Запущенная в 2018 году, компания в настоящее время насчитывает 130 сотрудников.

Производимые здесь полиэтиленовые и полипропиленовые мешки отличаются размерами. Их ширина составляет от 45 сантиметров до 90 сантиметров. Их длина колеблется от 85 сантиметров до 125 сантиметров. Мешки полиэтиленовые и полипропиленовые предназначены для технических целей и используются для упаковки строительных материалов.

Кроме того, предприятие также производит мешочные ткани в виде рулонов и полипропиленовые нити, используемые для их плетения. Сырье, необходимое для производства, закупают у Гыянлинской компании «Полимерные продукты», а также у комплекса нефтеперерабатывающих заводов в Туркменбаши. Произведенная здесь продукция реализуется на внутренний рынок, а также в Россию. В следующем году хозяйственное общество «Тазе Кервен» планирует наладить производство полиэтиленовых пленок, используемых в теплицах и в производстве мешков с подкладкой.