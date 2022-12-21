Предновогодний киноконцерт мульт-хитов в исполнении музыкантов оркестра Ровшена Непесова



В Национальном музыкально-драматическом театре им. Махтумкули с большим успехом прошел предновогодний концерт оркестра Ровшена Непесова с участием персонажей из полюбившихся мультипликационных фильмов мирового кинематографа.

И сразу же сюрприз. Мы привыкли видеть Р.Непесова за роялем или у дирижерского пульта, но на этот раз он занял место в зрительном зале, предоставив дирижерскую палочку Довлетмаммету Окдирову и Эзизу Ниязову, а рояль – Шаисламу Камильджанову.

«Незнайка в Солнечном городе», «Бременские музыканты», «Буратино», «Щелкунчик», «Чунга, чанга» … Красивая музыка из этих и других мультфильмов в сопровождении веселых и озорных героев на экране очаровывала аудиторию зала, состоящую в большинстве своем из ребятишек.

Заслуженная артистка Туркменистана Сельби Аннадурдыева пригласила на сцену девочек из зала, которые очень любят сказку про Золушку. А таких девчонок оказалось больше полсотни. И песню Золушки «Хоть поверьте, хоть проверьте…» исполнили все вместе.

С песней из мультфильма «Холодное сердце» выступила Нурбиби — дочка Р.Непесова. Это не первый выход Нурбиби на сцену, но все равно — очень волнительный.

Фильм «Дед Мороз и Снегурочка» из сериала «Ну, погоди!» был представлен в лицах, причем Дедом Морозом выступила Сельби Аннадурдыева, а Снегурочкой – Селим Гурбансахетов. Юмористический номер хорошо повеселил ребят.

Песню «Арабская ночь» из мультфильма «Аладдин» мастерски исполнил Довлетмаммет Окдиров, удивив публику своими неординарными вокальными данными.

Своим весельем киноконцерт дал почувствовать зрителям скорое приближение самого любимого праздника детства — Нового года, особенно, когда в финале со сцены в зал и обратно полетели воздушные шары и бумажные самолетики.