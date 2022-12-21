Новогодний Ашхабад засиял праздничной иллюминацией

Тысячи новогодних огней, километры ярких гирлянд и сотни светодиодных лент украсили беломраморную столицу Туркменистана. Огни включаются с наступлением вечера, и город мгновенно превращается в чудесную сказку.

Праздничная иллюминация сверкает на центральных площадях, вдоль больших проспектов, в скверах и буквально в каждом районе города. Это магическое сияние новогодних фонарей возвещает о том, что Туркменистан готова весело и шумно встретить Новый – 2023 год.

Сегодня в Ашхабаде очень много интересных и красивых мест, куда обязательно стоит заглянуть, чтобы прочувствовать атмосферу зимнего праздника. К примеру, Культурно-развлекательный центр «Älem». Здесь на площади перед крупнейшим крытым колесом обозрения традиционно расположилась главная новогодняя ёлка страны. В этом году её высота составила 43 метра, что позволило ашхабадской ёлке возглавить рейтинг самых высоких новогодних деревьев среди стран СНГ.

Поводить хоровод у новогодней красавицы, украшенной сверкающими гирляндами, разноцветными шарами и сделать у ели памятные фото приезжают многие горожане и гости туркменской столицы.

В преддверии Нового года прокатившись по Ашхабаду, Аяз баба и его спутница Гарпамык зажгли огни не только на центральной ёлке. Но и на декорированных новогодних красавицах, установленных на фасадах крупных торговых центров, городских предприятий и организаций, на площадях перед зданиями «Туркменских белых юрт» во всех велаятах страны.

Засверкал праздничными огнями художественно-парковый комплекс в центре столицы «Ylham seýilgähi». «Аллея вдохновения» – одно из самых любимых мест для прогулок у горожан, преобразилась до неузнаваемости. В центре аллеи развернулся настоящий праздничный городок, главным украшением которого также стала нарядная величественная ёлка.

В парке можно встретить сказочных героев и самого новогоднего волшебника Аяз баба.

Красочный новогодний декор представлен на площади перед Государственным цирком Туркменистана. В новогоднюю ночь здесь проходят праздничные концерты и выступления артистов эстрады.

До наступления Нового года осталось совсем немного времени, и если у вас ещё нет праздничных фотографий, тогда отправляйтесь в путешествие по новогоднему Ашхабаду. Сделав памятный снимок, можно загадать желание у праздничной ёлки и, уже в следующем году, оно обязательно сбудется!