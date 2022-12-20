«MB» увеличивает количество кондитерских изделий к Новому году

С дарами своего труда отправляются на новогодние праздники и представители частного сектора страны. В этой направлении, особое место отдается предприятиям, занимающиеся производством кондитерских изделий. Расположенное на 3-м этаже торгового центра «Беркарар» города Ашхабада кафе «MB», предлагает различные мясные блюда, салаты и торты кухонь разных стран мира.

Десятки видов тортов и пирожных, предлагаемой в кафе предпринимателя Баймухаммету Гурбанмаммедову, являющийся членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, пользуются большой популярностью у посетителей. Кафе «MB» также предлагает свою продукцию покупателям посредствам цифровых каналов. Социальные сети и звонки, широко использующиеся в повседневной жизни, позволяют покупателям заказывать сладости, не выходя из дома.