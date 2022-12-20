МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ВИЗИТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ В ТУРКМЕНИСТАН

19 декабря 2022 года в Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялся Туркмено-саудовский дипломатический симпозиум, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений. В нем приняли участие представители ИМО МИД, а также Института дипломатических исследований имени Принца Сауда Аль-Файсала при Министерстве иностранных дел Королевства Саудовская Аравия. В выступлениях была подчеркнута роль Туркменистана и Королевства Саудовская Аравия в поддержании международного мира и стабильности.

Перед началом заседания для зарубежных гостей была организована экскурсия в учебный корпус Института международных отношений МИД Туркменистана, где они ознакомились с действующей в вузе учебной студией, редакцией электронной газеты, а также с аспектами профессиональной подготовки туркменских дипломатов.

Затем, Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Файсал бин Фархан Аль-Сауд выступил с лекцией перед студентами Института международных отношений МИД Туркменистана, в которой дал системный анализ развития двусторонних отношений за три десятилетия и отметил, что за последние время в регионе произошло множество событий и моментов политической напряженности, которые повлияли на международную обстановку, однако Саудовская Аравия и Туркменистан смогли поддерживать прочные отношения.

В этот же день делегация Саудовской Аравии приняла участие в официальной церемонии открытия нового комплекса зданий Посольства Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане с участием Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и Министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Файсала бин Фархан Аль-Сауда.

Главы МИД обеих стран вместе разрезали ленту у парадного входа в Посольства и открыли мемориальную доску, установленную в честь этого события. После этого министры осмотрели здание и были проинформированы о его помещениях и отделах.