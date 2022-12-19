По случаю праздника «Алтын Юнус» начал производство новых проектов для населения

Индивидуальное предприятие «Алтын Юнус» по случаю Нового года предлагает покупателям новогодние шоколадные конфеты, упакованные в конфетные упаковки. Недавно представленные потребителям под брендом «Yunus» шоколадные изделия, включают в себя батончики, глазированные шоколадом вафли, шоколадные яйца и пористые шоколадные конфеты на палочках. В коробках в праздничном стиле — Дед Мороз, Снегурочка и кролики разных цветов, красивые изображения привлекают внимание не только детей, но и взрослых.

Эти продукты отличаются высоким качеством и неповторимым вкусом. Производство пористых шоколадных конфет было первым в стране налажено этим индивидуальным предприятием. Соответственно, за годы, прошедшие с момента создания, компания накопила положительный опыт в сфере производства кондитерских изделий, и сейчас более 100 сотрудников усердно работают и умело используют внедренные здесь передовые технологии европейских стран.

Таким образом, на сегодняшний день индивидуальное предприятие «Алтын Юнус» предлагает своим покупателям более 30 видов шоколадных изделий с разными вкусами. Кроме того, большим спросом пользуется печенье петир, поставляемое на наши внутренние рынки в 50-граммовой и 3-килограммовой таре под торговой маркой «Yunus».