Общая сумма сделок на торгах ГТСБТ составила свыше 33 миллионов 727 тысяч долларов США

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 32 сделки.

За иностранную валюту предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Мальты, Узбекистана и др. закупили авиационный керосин, гидроочищенное дизельное топливо (ГК «Türkmennebit»).

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы пряжа хлопчатобумажная, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия. Страны-покупатели: Турция, Кыргызстан. Общая сумма сделок составила свыше 33 миллионов 727 тысяч долларов США.

За манатные средства представители деловых кругов из Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на сумму 7 миллионов 810 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменскиебизнесмены закупили продукцию производства ГК «Türkmennebit» – прокалённый нефтяной кокс и нефтяной дорожный битум, а также средство для очистки металлических поверхностей от ржавчины и масел, пластиковые поддоны. Общая сумма сделок составила более 110 миллионов 726 тысяч манатов.