В Ашхабаде прошел национальный семинар по водной дипломатии

В туркменской столице состоялся национальный семинар по вопросам водной дипломатии, организованный Программой развития ООН совместно с Туркменским сельскохозяйственным институтом и партнерами.

Семинар организован в рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для множественных выгод», осуществляемого ПРООН и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана. Проект финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

Участники обсудили опыт развития трансграничного водного сотрудничества Туркменистана со странами бассейна Аральского моря, в том числе влияние изменения климата на водные ресурсы региона, гендерные и молодежные аспекты водной дипломатии, участие туркменских специалистов на различных региональных платформах, а также выслушали стратегию взаимодействия с партнерами, заинтересованными сторонами.

Представитель ПРООН Фархат Орунов подчеркнул, что водная дипломатия является важным инструментом для обеспечения эффективного и устойчивого управления общими водными ресурсами, обеспечения баланса интересов всех государств и укрепления сотрудничества между странами региона.

Проект «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для множественных выгод» нацелен на содействие нейтрализации деградации земель путем первоначальных инвестиций в совместное комплексное планирование землепользования для восстановления и улучшения использование земельных и водных ресурсов с учетом основных мест обитания биоразнообразия для обеспечения важнейших экосистемных услуг.