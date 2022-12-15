Туркменские студенты продемонстрировали знания в области COVID-19

В рамках проекта «Реагирование на COVID-19 в Туркменистане» Программа развития ООН провела интеллектуальные состязания среди студентов Туркменистана.

Брэйн-ринг был организован в Туркменском сельскохозяйственном институте в Дашогузе и Государственном энергетическом институте Туркменистана в Мары. Он стал проверкой знаний студентов в вопросах профилактики COVID-19, мер реагирования на пандемию.

Представители ПРООН ознакомили участников с проектом «Реагирование на COVID-19 в Туркменистане, Рамочным документом по охране окружающей и социальной среды (РДУОСС) и Планом взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС).

Победители были награждены дипломами и памятными подарками.

Повышение осведомленности о профилактике COVID-19, уроки, извлеченные в ходе текущей пандемии, будут способствовать повышению готовности к борьбе с новыми вызовами.