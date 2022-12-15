Новогодний текстиль в подарок

Торговый центр «Altyn Asyr» в преддверии новогодних праздников предлагает широкий выбор оригинальных и необходимых в быту подарков.

В разных отделах магазина представлены подарочные корзины с текстильными изделиями высокого качества. В праздничных наборах – комплекты красивого постельного белья, полотенца, тапочки и многое другое с символом наступающего года.

По Восточному календарю покровителем 2023 года будет Чёрный Водяной Кролик. Он ценит уют и семейственность. Поэтому подарки, которые создают интерьер дома или пригодятся для ведения быта, станут не только идеальным сюрпризом, но и смогут принести их обладателям удачу.

Домашний текстиль относится к категории вещей, которых много не бывает. Вот и туркменские производители постарались привнести уникальность в каждое изделие. Особенно оригинально смотрятся семейные пижамы с принтом забавного кролика.

Специально для детей изготовлена серия текстильных игрушек «Зайчата», а также игрушки-рюкзачки. Чтобы порадовать сладкоежек, сумочку можно наполнить сладостями на своё усмотрение. А когда конфеты закончатся, у ребёнка останется на память рюкзак, с которым можно играть, как с обычной игрушкой.

Среди модных трендов сезона осень-зима 2022-2023 вязанные, шёлковые и текстильные женские платки ярких оттенков. Широкое разнообразие платков, украшенных камнями, разными узорами и шёлковой бахромой, представлено на первом и втором этажах магазина.

Кроме того, ассортимент торговых стеллажей изобилует новинками от известных отечественных брендов, таких как «Gala», «Ýeniş», «Bedew», «ADT» и многих других.

Подробно ознакомиться с разнообразием текстильной продукции представленной в торговом центре «Altyn Asyr» и сделать покупку, не выходя из дома, можно, воспользовавшись услугой интернет-магазина. Доставка осуществляется по Ашхабаду и в ближайшие области. Рабочее время: ежедневно с 9:00 до 20:00.