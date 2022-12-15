В национальной туристической зоне «Аваза» прошел первый трехсторонний Саммит Президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции

14 декабря 2022 года в Конгресс-центре Национальной туристической зоны «Аваза», состоялся Первый трёхсторонний Саммит с участием Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Утром главы Азербайджана и Турции прибыли в Конгресс-центр «Аваза». Здесь до начала Саммита с главами двух дружественных государств встретился Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Предваряя форум, двусторонние встречи со своими азербайджанским и турецким коллегами здесь же провёл Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

После церемонии совместного фотографирования, начались трёхсторонние переговоры в узком формате.

В ходе состоявшегося обмена мнениями по приоритетным вопросам сотрудничества подчёркивалось, что Саммит позволит значительно укрепить трёхсторонние политико-дипломатические связи, расширить взаимодействие в торгово-экономическом секторе, инвестиционной сфере, в культурно-гуманитарной области.

Затем переговоры Президентов Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продолжились в расширенном составе делегаций.

Стороны обсудили вопросы развития трехстороннего партнерства в экономической сфере. На встрече, наиболее актуальными обозначены темы расширения взаимодействия в сфере торговли, в энергетике и на транспорте.

На переговорах было подчеркнуто, что сотрудничество между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией носит динамичный, стратегический характер, как на межгосударственном уровне, так и на региональных и международных площадках. Также было отмечено, что трехсторонний формат взаимодействия создает широкие перспективы для укрепления традиционно дружественных, доверительных отношений и интенсификации продуктивного взаимодействия.

По завершении встречи в расширенном составе Первого Саммита глав государств Туркменистана, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики состоялась церемония подписания документов.

По итогам первого трехстороннего саммита было принято Совместное Заявление Первого Саммита глав государств Туркменистана, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.

В присутствии глав государств были подписаны: Соглашение между Правительством Туркменистана, Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о торгово-экономическом сотрудничестве; Рамочная программа о сотрудничестве в области науки, образования и культуры на 2023-2025 годы между Правительством Туркменистана, Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики; Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана, Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о создании совместной Консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству; Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz», Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики о дальнейшем развитии сотрудничества в области энергетики; Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, Министерством цифрового развитии и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики о дальнейшем развитии сотрудничества в области транспорта.

По окончании Саммита его результаты были озвучены руководителями внешнеполитических ведомств трёх стран, выступившими с заявлением для представителей средств массовой информации. Как подчёркивалось, нынешняя встреча Президентов Туркменистана, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики стала поистине историческим событием, ярким свидетельством нерушимости дружественных и братских отношений между нашими государствами и народами.

Отмечалось, что достигнутые в ходе Саммита договорённости и подписанные документы станут прочной основой для планомерного укрепления и наращивания взаимовыгодного трёхстороннего партнёрства, выхода на его новые перспективные направления, возрождения Великого Шёлкового пути, который в свете современных реалий обретает важнейшее политическое, экономическое, социальное и гуманитарное измерение.

По завершении программы Саммита Президенты Азербайджанской Республики и Турецкой Республики проследовали в Международный аэропорт города Туркменбаши и отбыли из Туркменистана.