ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

14 декабря 2022 года Президент Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Туркменистан накануне для участия в первом Саммите глав Туркменистана Азербайджана и Турции.

В продолжение встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего расширения взаимодействия, успешно развивающегося на двусторонней и многосторонней основе.

Особый акцент был сделан на том, что в экономической сфере Турция, являясь многолетним надежным партнёром Туркменистана, занимает одну из лидирующих позиций в стране по торговому обороту и инвестициям.

В данной связи была подчёркнута необходимость задействования всего потенциала Межправительственной комиссии и Делового совета в качестве ключевых инструментов укрепления эффективных контактов и претворения в жизнь новых совместных масштабных проектов.

В числе важнейших направлений двусторонних отношений собеседники обозначили топливно-энергетический и транспортно-коммуникационный секторы. Отметив, что в настоящее время между дружественными странами успешно проводятся работы на двусторонней основе, главы государств в качестве наглядного примера назвали ряд совместно реализуемых крупных проектов.

Неотъемлемой, важной составляющей меж-государственного диалога выступает гуманитарная область, что обусловлено исторической, духовной и культурной общностью, объединяющей два братских народа. В данном контексте собеседники с удовлетворением констатировали нацеленность Туркменистана и Турции на продолжение плодотворных контактов в сферах науки, образования, культуры, искусства, а также спорта.