На торгах ГТСБТ зарегистрировано 47 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 47 сделок.

За иностранную валюту предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов, Узбекистана и Афганистана закупили авиационный керосин и гидроочищенное дизельное топливо (ГК «Türkmennebit»).

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы портландцемент, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа. Страны-покупатели: Ирландия, Турция, Азербайджан, Афганистан. Общая сумма сделок превысила 22 миллиона 372 тысячи долларов США.

За манатные средства представители деловых кругов из Турции и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму свыше 2 миллионов манатов.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены закупили нефтяной битум (ГК «Türkmennebit») и ковры ручной работы на общую сумму около 49 миллионов манатов.