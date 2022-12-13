ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
12 декабря 2022 года Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Сардора Умурзакова.
Приветствуя главу государства, гость передал Президенту Туркменистана сердечные приветствия, наилучшие пожелания и поздравления по случаю Международного дня нейтралитета от Президента Шавката Мирзиёева, а также слова узбекского лидера о том, что он с теплотой вспоминает свой недавний визит в Ашхабад.
Поблагодарив за поздравления, глава государства отметил, что в нынешнем году Туркменистан празднует 27-ю годовщину обретения своего нейтрального статуса, делегированного Организацией Объединённых Наций и дважды закреплённого в соответствующих Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.
Передав ответные приветствия и добрые пожелания Президенту Шавкату Мирзиёеву, Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана традиционно дружественному, доверительному диалогу с братским Узбекистаном.
В продолжение встречи глава Туркменистана и его гость особо отметили, что в последние годы взаимовыгодное двустороннее сотрудничество вышло на качественно новую ступень. Констатировалось также, что Туркменистан и Республика Узбекистан имеют близкие или схожие позиции по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, что в первую очередь касается обеспечения всеобщего мира и безопасности, достижения Целей устойчивого развития.
Вместе с тем отмечалось, что за последнее время заметно активизировались межпарламентские связи, что имеет большое значение в наполнении межгосударственного диалога новым конкретным содержанием.
Приоритетным направлением двустороннего партнёрства является торгово-экономическая сфера. В данном контексте отмечалась необходимость сохранения положительной динамики товарооборота и оптимальной практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе взаимных визитов и переговоров на высшем уровне.
Неотъемлемой составляющей двусторонних отношений также выступает культурно-гуманитарная сфера, где налажены тесные плодотворные связи.
В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Сардор Умурзаков выразили уверенность, что стратегическое межгосударственное сотрудничество, скреплённое нерушимыми узами дружбы и добрососедства, будет и впредь успешно развиваться на общее благо.