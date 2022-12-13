ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

12 декабря 2022 года Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан ­Сардора Умурзакова.

Приветствуя главу государства, гость передал Президенту Туркменистана сердечные приветствия, наилучшие пожелания и поздравления по случаю Международного дня нейтралитета от Президента Шавката Мирзиёева, а также слова узбекского лидера о том, что он с теплотой вспоминает свой недавний визит в Ашхабад.

Поблагодарив за поздравления, глава государства отметил, что в нынешнем году Туркменистан празднует 27-ю годовщину обретения своего нейтрального статуса, делегированного Организацией Объединённых Наций и дважды закреплённого в соответствующих Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

Передав ответные приветствия и добрые пожелания Президенту Шавкату Мирзиёеву, Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана традиционно дружественному, доверительному диалогу с братским Узбекистаном.

В продолжение встречи глава Туркменистана и его гость особо отметили, что в последние годы взаимовыгодное двустороннее сотрудничество вышло на качественно новую ступень. Констатировалось также, что Туркменистан и Республика Узбекистан имеют близкие или схожие позиции по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, что в первую очередь касается обеспечения всеобщего мира и безопасности, достижения Целей устойчивого развития.

Вместе с тем отмечалось, что за последнее время заметно активизировались межпарламентские связи, что имеет большое значение в наполнении межгосударственного диалога новым конкретным содержанием.

Приоритетным направлением двустороннего партнёрства является торгово-экономическая сфера. В данном контексте отмечалась необходимость сохранения положительной динамики товарооборота и оптимальной практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе взаимных визитов и переговоров на высшем уровне.

Неотъемлемой составляющей двусторонних отношений также выступает культурно-гуманитарная сфера, где налажены тесные плодотворные связи.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Сардор Умурзаков выразили уверенность, что стратегическое межгосударственное сотрудничество, скреп­лённое нерушимыми узами дружбы и добрососедства, будет и впредь успешно развиваться на общее благо.