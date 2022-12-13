ИТ-КОМПАНИЯ «МИЛЛИ ТИЛСИМАТ» ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ

Хозяйственное общество «Милли Тилсимат», расположенное в Ашхабаде, предлагает клиентам качественные ИТ-услуги. На сайте www.millitilsimat.com клиенты могут более обширно ознакомиться с услугами. На веб-сайте представлен всесторонний обзор деятельности компании, включая разработку программного обеспечения, баз данных, веб-сайтов, веб-программирование, разработку мобильных приложений, создание сетей, управление серверами и ИТ-консалтинг.

Специалисты хозяйственного общества готовы разработать проекты по программному обеспечению любой сложности и любого вида. В процессе, главной целью, с учетом пожеланий клиентов, является создание программного обеспечения высокого качества с использованием передовых технологий и обеспечения безопасности. Эти задачи состоят из этапов, на одном из которых по согласованию с заказчиком определяется дизайн, решение технических вопросов и размещение информации. Заказчикам предоставляются готовые приложения, а так же специалистами предоставляется гарантийная и финальная поддержка.