Главы МИД Туркменистана, Азербайджана и Турции встретились в «Авазе» накануне трехстороннего саммита

Накануне первого трехстороннего саммита, главы внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана и Турции провели переговоры в Национальной туристической зоне «Аваза».

Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах многогранного сотрудничества между тремя государствами. Также были обсуждены ход практической реализации достигнутых ранее договорённостей, актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня.

На переговорах было отмечено, что к первому Саммиту, Туркменистан, Азербайджан и Турция подошли с солидным опытом взаимодействия. В настоящее время благодаря активному тесному разноуровневому партнерству стороны выстраивают свои отношения на основе баланса национальных и общих интересов.

Важное место в этом отводится задействованию политико-дипломатических механизмов, которые, по мнению участников встречи, следует активизировать, придав переговорам системный характер.

В данном контексте был озвучен ряд конструктивных предложений о развитии взаимодействия в стратегических для экономик трёх стран векторах. Особый акцент был сделан на важности наращивания партнёрства в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, а также по гуманитарной линии.

Как отмечалось, реализация имеющегося огромного потенциала для углубления продуктивных контактов между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией будет способствовать дальнейшему расширению плодотворного сотрудничества, выстраиваемого на основе равноправия и доверия.