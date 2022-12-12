«Копетдаг» проиграл «Сенагатбанку» и открыл «Денизчи» дорогу в чемпионы Туркменистана по футзалу

Третье поражение в Суперлиге Туркменистана по футзалу потерпел столичный «Копетдаг», проиграв в 26-м туре «Сенагатбанку».

По ходу встречи команда МВД Туркменистана проигрывала – 0:2. За 40 секунд до конца первого тайма «Копетдаг» отыграл один мяч. После перерыва соперники обменялись голами, и игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Сенагатбанка».

Примечательно, что предыдущий матч этих соперников в третьем круге также завершился победой «Сенагатбанка» – 2:1.

Основной конкурент «Копетдага» в борьбе за чемпионство «Денизчи» напротив одержал победу, взяв верх над «Милли гошун» – 4:1. По ходу игры команда Международного морского порта Туркменбаши проигрывала – 0:1. Однако затем перехватила инициативу и довела матч до победы. Хет-трик у победителей оформил Клычмурад Клычмурадов, ещё один гол на счету Максата Солтанова.

После этой победы подопечные Якуба Овезова, набрав 66 очков, вышли в единоличные лидеры. На 3 очка меньше у «Копетдага».

За бронзовые медали продолжают вести борьбу «Сенагатбанк» и отстающий от него на 2 очка «Гумрукчи», который в этом туре выиграл у дебютанта Суперлиги «Дашогуза» – 6:0.

Ещё в одном матче команда ТКНПЗ обыграла «Ахал» – 4:2 и поднялась на пятую строчку турнирной таблицы, опережая на 1 очко «Дашогуз».

До конца Суперлиги осталось два тура. В случае победы в 27-м туре над ТКНПЗ «Денизчи» досрочно в третий раз завоюет звание чемпиона Туркменистана.