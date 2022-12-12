«Диалог – гарантия мира» – новая философия международных отношений
11-го декабря по инициативе Президента Сердара Бердымухамедова в столичном отеле «Ýyldyz» состоялась Международная конференция «Диалог – гарантия мира», приуроченная к Международному дню нейтралитета и 27-й годовщине обретения Туркменистаном постоянного нейтрального статуса.
12 декабря 1995 года… Эта дата стала не только знаковой, но и поистине судьбоносной для нашего народа, ибо во многом предопределила весь ход новейшей истории суверенного Туркменистана, который стал первым нейтральным государством, официально признанным ООН.
Сегодня основные принципы, вытекающие из правового статуса постоянного позитивного нейтралитета, а именно: укрепление глобального мира и безопасности, расширение дружественных и братских отношений со всеми заинтересованными странами и партнёрами, обеспечение устойчивого развития на планете, лежат в основе проводимой независимым Туркменистаном миролюбивой внешней политики.
Свидетельством весомой поддержки нейтралитета стало объявление Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря Международным днём нейтралитета, единогласное и неоднократное принятие целого ряда инициированных туркменской стороной Резолюций, в том числе «О постоянном нейтралитете Туркменистана», «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании международного мира, безопасности и устойчивого развития», «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной
Азии» и др.
Выдвигаемые нашей страной конструктивные предложения по решению актуальных вопросов глобальной повестки, активному продвижению дипломатии мира и взаимоуважения стали значимым вкладом в общие усилия по возвращению многостороннего диалога в мирное дипломатическое русло.
Так, на состоявшемся 6 декабря этого года 45-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была рассмотрена и единогласно принята представленная Туркменистаном ещё одна Резолюция об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира, соавторами которой выступили 68 стран-членов Организации.
Глобальная инициатива «Диалог – гарантия мира» нацелена на консолидацию усилий международного сообщества в деле укрепления традиций мирного и доверительного сосуществования народов мира, восстановления ценностных установок и мировоззренческих взглядов, определение культуры мира и доверия в качестве неотъемлемого фактора международных отношений.
Как известно, эта инициатива была озвучена в ходе проведённой в Ашхабаде в декабре 2021 года Международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития» и единогласно поддержана всеми её участниками. Напомним, что Итоговый документ конференции был распространён в качестве документа 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
И это отнюдь не случайно, ведь позиционируемая в качестве новой философии международных отношений, она напрямую перекликается с инициативой Генерального секретаря ООН о формировании Новой повестки дня для построения мира, включающей сокращение глобальных стратегических рисков, инвестирование в предотвращение конфликтов и миротворчество, а также поддержку региональных превентивных мер.
Проведение нынешнего форума «Диалог – гарантия мира» стало наглядным подтверждением того, что Туркменистан, будучи активным членом мирового сообщества, не ограничивается только выдвижением значимых инициатив, направленных на развитие широкого международного сотрудничества, отвечающего коренным интересам всех стран и народов, но и предпринимает последовательные шаги по их практической реализации.
К участию в конференции в гибридном формате, организованной в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана Министерством иностранных дел страны совместно с учреждениями ООН, были приглашены руководители и представители авторитетных международных и региональных организаций, государственных ведомств стран-членов Организации Объединённых Наций, видные общественные и политические деятели, международные эксперты.
На пленарном заседании высокого уровня собрались заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, члены Милли Генгеша, руководители ведомств страны, отечественные и зарубежные дипломаты – главы и представители аккредитованных за рубежом дипмиссий Туркменистана, а также работающих в нашей стране диппредставительств иностранных государств и авторитетных международных организаций, в том числе ООН и её специализированных структур, представители общественных организаций и средств массовой информации.
В числе почётных гостей форума – участники международных и региональных мероприятий, проведённых в туркменской столице в канун знаменательной даты, в том числе ежегодного заседания Диалога женщин стран Центральной Азии.
Высокий уровень конференции, представительный состав её участников стали подтверждением растущего интереса к современному, динамично развивающемуся Туркменистану, понимания со стороны международного сообщества значимости и роли правового статуса нейтралитета как важного фактора обеспечения безопасности, стабильности и глобального устойчивого развития.
С большим вниманием собравшиеся заслушали направленное им Обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, текст которого зачитал Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.
Как отметил в своём послании руководитель крупнейшей и самой авторитетной международной организации, в 2017 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций отметила связь между сохранением мира и продвижением устойчивого развития и объявила 12 декабря Международным днём нейтралитета. В данной связи внимание было особо акцентировано на том, что принцип нейтралитета имеет решающее значение для мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами.
Поблагодарив Правительство и народ Туркменистана за неуклонное сотрудничество с Организацией Объединённых Наций в целом и с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, в частности, Антониу Гутерриш подчеркнул, что в предстоящие годы с нетерпением ожидает продолжения традиционного партнёрства, совместной работы над укреплением мира и прав человека для всех.
Затем слово было предоставлено многочисленным делегатам форума, которые, поблагодарив за приглашение принять участие в нынешней конференции и мероприятиях по случаю 27-й годовщины нейтралитета Туркменистана, пользуясь случаем, сердечно поздравили туркменский народ с большим национальным праздником.
В прозвучавших в ходе форума выступлениях и направленных видео обращениях руководителей организаций и структурных подразделений ООН была подчёркнута исключительная плодотворность много форматного сотрудничества между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций, которая была и остаётся главной глобальной площадкой международного взаимодействия по широкому спектру актуальных вопросов современности.
Сегодня продуктивное сотрудничество с крупнейшими агентствами ООН, с которыми за последние годы накоплен солидный опыт совместной работы, охватывает практически все ключевые сферы – от проблем безопасности до развития демократических институтов, вопросов защиты окружающей среды до гендерной политики.
Продолжая успешную интеграцию в мировое политическое, экономическое и правовое пространство, наша страна целенаправленно ведёт активную деятельность и по такому важному направлению, как представительство в качестве участника ключевых структур и экономических институтов ООН.
Так, признанием высокого международного авторитета Туркменистана и его огромного вклада в успешное решение провозглашённых ООН Целей устойчивого развития стало неоднократное избрание нашей страны заместителем Председателя сессий Генассамблеи ООН, в том числе и нынешней,
77-й сессии.
Неуклонно реализуя политику миролюбия, добрососедства и конструктивного международного сотрудничества, наше государство последовательно и неуклонно расширяет географию заинтересованного международного партнёрства и принимает самое деятельное участие в выработке сбалансированных решений актуальных проблем человечества.
Неслучайно, что именно по инициативе Туркменистана в 2020 году была создана Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, которая даёт возможность государствам-членам ООН обмениваться мнениями по различным вопросам международного сотрудничества.
Выступившая на форуме Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии г-жа Наталья Герман выразила признательность Президенту Сердару Бердымухамедову и Правительству страны за многогранное партнёрство с Организацией Объединённых Наций и предложение о проведении нынешней встречи в Ашхабаде в преддверии Международного дня нейтралитета, провозглашённого по инициативе Туркменистана.
Как констатировалось, за столь короткий период благодаря своему нейтральному статусу и миролюбивому внешнеполитическому курсу Туркменистан достиг конкретных результатов, которые позволили укрепить его позиции в осуществлении миротворческой деятельности, обеспечении стабильности, безопасности и международного сотрудничества.
Выразив признательность за созданные в Ашхабаде прекрасные условия для работы и поддержку инициатив РЦПДЦА ООН, Наталья Герман подчеркнула, что Туркменистан является надёжным и эффективным партнёром ООН в целях поддержки коллективных усилий по предотвращению кризисов, продвижению Повестки дня мира, укреплению безопасности.
Пользуясь случаем, дипломат выразила благодарность Туркменистану за инициативу выдвижения уже третьей по счёту Резолюции ГА ООН о роли Регионального центра, а также всем государствам Центральной Азии за её поддержку.
В заключение, выразив надежду, что итоги сегодняшней конференции будут всецело способствовать предотвращению возникающих конфликтных ситуаций в мире, Наталья Герман пожелала всем участникам плодотворной работы, использования форматов всех проводимых в эти дни мероприятий для укрепления партнёрских связей во имя расширения сотрудничества в Центральной Азии и за пределами региона.
Своё видение позитивной роли независимого нейтрального Туркменистана в упрочении международных связей представили в выступлениях в онлайн- и оффлайн-форматах и другие зарубежные участники – руководители авторитетных международных организаций.
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, поблагодарив за оказанный тёплый приём и гостеприимство, подчеркнул, что сейчас самое время обсудить способы объединения усилий в деле укрепления мирного сосуществования народов, восстановления традиций, сохранения и укрепления мира, коллективного вклада в формирование культуры и доверия в международной политике.
Как однажды сказал великий туркменский поэт Махтумкули Фраги, «конфликты нарушают целостность города», и эта аналогия, изначально овеянная идеей единства туркмен, может быть интерпретирована для всеобщего мира.
– Сегодня существует огромное количество вызовов, и нам, как никогда в прошлом, необходим многосторонний диалог для быстрого восстановления международного мира и безопасности, – подчеркнул руководитель ОТГ.
Как отмечалось, создание Организации тюркских государств было вдохновлено историческими узами братства, общностью языка, истории, культуры и традиций. Организация, члены которой имеют общую идентичность, стремится внести вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе, приумножить богатство его народов. Это сотрудничество обещает принести ощутимые политические и экономические результаты, способствуя миру, безопасности, стабильности на Евразийском континенте и за его пределами.
Высоко оценив инициативу Президента Туркменистана по проведению нынешней конференции, нацеленной на всестороннее формирование культуры мира и доверия в международных отношениях, К.Омуралиев подчеркнул, что Туркменистан придал новую динамику принимаемым усилиям по достижению устойчивого мира и безопасности и доказал свой потенциал глобального центра миротворчества.
По случаю Международного дня нейтралитета и приуроченной к нему конференции Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе г-жа Хельга Мария Шмид направила послание, которое зачитал глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон МакГрегор.
Как подчёркивается в обращении, «такие мероприятия являются ценной платформой и предоставляют возможность принять участие в продвижении мира, определить потенциал для сотрудничества на данном направлении. Диалог – это лучший выбор для того, чтобы обеспечить мир во время противостояния, это лучший способ предотвратить войну и конфронтацию».
Пользуясь случаем, руководитель ОБСЕ выразила признательность Правительству нашей страны за конструктивное сотрудничество, успешно развивающееся на протяжении последних 30 лет, а также постоянное, активное участие Туркменистана в международной жизни, принятие деклараций, резолюций ООН, инициированных нашей страной и объявляющих Центральную Азию зоной мира, доверия и сотрудничества.
В данной связи г-жа Хельга Мария Шмид поздравила всех с принятой на днях по инициативе туркменской стороны Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира.
Своё видеообращение направил делегатам форума и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.
Поблагодарив Правительство Туркменистана и постоянное представительство ООН в нашей стране за организацию данной конференции, руководитель ШОС подчеркнул её актуальность в условиях нынешних глубоких изменений политической ситуации в мире, в обстановке серьёзного кризиса международной политики, экономики и безопасности.
Как отмечалось, 12 декабря 1995 года ООН приняла важную Резолюцию «О постоянном нейтралитете Туркменистана», признав, что проведение государством политики нейтралитета может способствовать укреплению мира и безопасности в региональном и глобальном масштабе, а также играть важную роль в развитии отношений мира, дружбы и взаимной выгоды со всеми странами планеты.
Эта идеология совпадает с общим стремлением стран-членов ШОС превратить этот регион в регион постоянного мира, совместного развития и процветания. В течение многих лет эта Организация путём укрепления взаимодоверия и добрососедства, углубления взаимовыгодного сотрудничества в разных областях прилагает конструктивные усилия в целях улучшения международного порядка, защиты безопасности и стабильного развития государств региона.
Проявляемый интерес к деятельности ШОС со стороны ряда стран и международных организаций наглядно свидетельствует о том, что мировое сообщество приветствует принципы Организации, способствующей развитию межгосударственного сотрудничества на основе равноправия, взаимного уважения и выгоды.
Подчеркнув готовность к продолжению установившегося конструктивного диалога во всеобщих интересах, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин пожелал успешной работы конференции.
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества, Посол Хусрав Нозири в своём видеообращении также заострил внимание на актуальности и востребованности поднятой темы, подчеркнув, что без мира и диалога сама идея прогресса остаётся недостижимой.
Выразив признательность Президенту Сердару Бердымухамедову и Правительству страны, а также Офису Организации Объединённых Наций в Туркменистане за предпринимаемые усилия и вклад в достижение этой глобальной цели, руководитель ОЭС отметил, что мобилизация международного сообщества в целях обеспечения мира и доверия – это объективная потребность времени, ключ к процветанию и прогрессу.
Как подчёркивалось, Туркменистан является важным участником Организации, расширяя свою роль в создании необходимых условий для постоянного продвижения глобального мира и доверия.
– Мы поддерживаем усилия по предотвращению конфликтов, устойчивому развитию, защите и продвижению человеческих прав, а также любые намерения по обеспечению культуры мира и диалога, – отметил в своём послании Хусрав Нозири, поблагодарив за приглашение принять участие в нынешней конференции.
Таким образом, прозвучавшие в рамках форума многочисленные выступления стали очередным подтверждением того, что все эти годы богатейший опыт Туркменистана, который смог воплотить в жизнь поистине уникальную модель постоянного нейтралитета, опирающегося на современные реалии и многовековые принципы туркменского народа, находится в фокусе повышенного внимания со стороны мирового сообщества.
По окончании пленарного заседания работа Международной конференции «Диалог – гарантия мира» продолжилась в рамках трёх тематических сессий, которые также прошли в смешанном формате.
Первая из них – «Диалог, как основа превентивной деятельности и предотвращения конфликтов», предусматривала обмен мнениями о путях восстановления ценностных установок, мировоззренческих взглядов и традиций сохранения и поощрения мира, заложенных в глобальной Декларации в области культуры мира.
Вторая тематическая сессия «Укрепление продовольственной и экологической безопасности посредством диалога» охватывала вопросы взаимосвязи продовольственной безопасности, изменения климата и устойчивого развития, повышения адаптационной способности стран и сообществ к воздействиям климатических изменений.
В ходе третьей сессии «Многостороннее сотрудничество в информационном пространстве и роль информационных сетей в налаживании межнационального диалога» состоялась предметная дискуссия относительно мер содействия формированию культуры диалога и мира, нацеленной на созидание и прогресс.
По результатам работы тематических сессий был принят Итоговый документ.
По завершении конференции состоялись встречи её участников с представителями отраслевых ведомств.