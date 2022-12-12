«Диалог – гарантия мира» – новая философия международных отношений

11-го декабря по инициативе Президента Сердара Бердымухамедова в столичном отеле «Ýyldyz» состоялась Международная конференция «Диалог – гарантия мира», приуроченная к Международному дню нейтралитета и 27-й годовщине обретения Туркменистаном постоянного нейтрального статуса.

12 декабря 1995 года… Эта дата стала не только знаковой, но и поистине судьбоносной для нашего народа, ибо во многом предопределила весь ход новейшей истории суверенного Туркменистана, который стал первым нейт­ральным государством, официально признанным ООН.

Сегодня основные принципы, вытекающие из правового статуса постоянного позитивного нейтралитета, а именно: укрепление глобального мира и безо­пасности, расширение дружественных и братских отношений со всеми заинтересованными странами и партнёрами, обеспечение устойчивого развития на планете, лежат в основе проводимой независимым Туркменистаном миролюбивой внешней политики.

Свидетельством весомой поддержки нейтралитета стало объявление Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря Международным днём нейтралитета, единогласное и неоднократное принятие целого ряда инициированных туркменской стороной Резолюций, в том числе «О постоянном нейтралитете Туркменистана», «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании международного мира, безопасности и устойчивого развития», «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной ­

Азии» и др.

Выдвигаемые нашей страной конструктивные предложения по решению актуальных вопросов глобальной повестки, активному продвижению дипломатии мира и взаимоуважения стали значимым вкладом в общие усилия по возвращению многостороннего диалога в мирное дипломатическое русло.

Так, на состоявшемся 6 декабря этого года 45-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была рассмотрена и единогласно принята представленная Туркменистаном ещё одна Резолюция об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира, соавторами которой выступили 68 стран-членов Организации.

Глобальная инициатива «Диалог – гарантия мира» нацелена на консолидацию усилий международного сообщества в деле укрепления традиций мирного и доверительного сосуществования народов мира, восстановления ценностных установок и мировоззренческих взглядов, определение культуры мира и доверия в качестве неотъемлемого фактора международных отношений.

Как известно, эта инициатива была озвучена в ходе проведённой в Ашхабаде в декабре 2021 года Международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безо­пасности, стабильности и развития» и единогласно поддержана всеми её участниками. Напомним, что Итоговый документ конференции был распространён в качестве документа 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

И это отнюдь не случайно, ведь позиционируемая в качестве новой философии международных отношений, она напрямую перекликается с инициативой Генерального секретаря ООН о формировании Новой повестки дня для построения мира, включающей сокращение глобальных стратегических рисков, инвестирование в предотвращение конфликтов и миротворчество, а также поддержку региональных превентивных мер.

Проведение нынешнего форума «Диалог – гарантия мира» стало наглядным подтверждением того, что Туркменистан, будучи активным членом мирового сообщества, не ограничивается только выдвижением значимых инициатив, направленных на развитие широкого международного сотрудничества, отвечающего коренным интересам всех стран и народов, но и предпринимает последовательные шаги по их практической реализации.

К участию в конференции в гиб­ридном формате, организованной в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана Минис­терством иностранных дел страны совместно с учреждениями ООН, были приглашены руководители и представители авторитетных международных и региональных организаций, государственных ведомств стран-членов Организации Объединённых Наций, видные общественные и политические деятели, международные эксперты.

На пленарном заседании высокого уровня собрались заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, члены Милли Генгеша, руководители ведомств страны, отечественные и зарубежные дипломаты – главы и представители аккредитованных за рубежом дипмиссий Туркменистана, а также работающих в нашей стране диппредставительств иностранных государств и авторитетных международных организаций, в том числе ООН и её специализированных структур, представители общественных организаций и средств массовой информации.

В числе почётных гостей форума – участники международных и региональных мероприятий, проведённых в туркменской столице в канун знаменательной даты, в том числе ежегодного заседания Диалога женщин стран Цент­ральной Азии.

Высокий уровень конференции, представительный состав её участников стали подтверждением растущего интереса к современному, динамично развивающемуся Туркменистану, понимания со стороны международного сообщества значимости и роли правового статуса нейтралитета как важного фактора обес­печения безопасности, стабильности и глобального устойчивого развития.

С большим вниманием собравшиеся заслушали направленное им Обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, текст которого зачитал Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

Как отметил в своём послании руководитель крупнейшей и самой авторитетной международной организации, в 2017 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций отметила связь между сохранением мира и продвижением устойчивого развития и объявила 12 декабря Международным днём нейтралитета. В данной связи внимание было особо акцентировано на том, что принцип нейтралитета имеет решающее значение для мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами.

Поблагодарив Правительство и народ Туркменистана за неуклонное сотрудничество с Организацией Объединённых Наций в целом и с Регио­нальным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, в частности, Антониу Гутерриш подчеркнул, что в предстоящие годы с нетерпением ожидает продолжения традиционного партнёрства, совместной работы над укреплением мира и прав человека для всех.

Затем слово было предоставлено многочисленным делегатам форума, которые, поблагодарив за приглашение принять участие в нынешней конференции и мероприятиях по случаю 27-й годовщины нейтралитета Туркменистана, пользуясь случаем, сердечно поздравили туркменский народ с большим национальным праздником.

В прозвучавших в ходе форума выступлениях и направленных видео обращениях руководителей организаций и структурных подразделений ООН была подчёркнута исключительная плодотворность много форматного сотрудничества между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций, которая была и остаётся главной глобальной площадкой международного взаимодействия по широкому спектру актуальных вопросов современности.

Сегодня продуктивное сотрудничество с крупнейшими агентствами ООН, с которыми за последние годы накоплен солидный опыт совместной работы, охватывает практически все ключевые сферы – от проблем безопасности до развития демократических институтов, вопросов защиты окружающей среды до гендерной политики.

Продолжая успешную интеграцию в мировое политическое, экономическое и правовое пространство, наша страна целенаправленно ведёт активную дея­тельность и по такому важному направлению, как представительство в качестве участника ключевых структур и экономических институтов ООН.

Так, признанием высокого международного авторитета Туркменистана и его огромного вклада в успешное решение провозглашённых ООН Целей устойчивого развития стало неоднократное избрание нашей страны замес­тителем Председателя сессий Генассамблеи ООН, в том числе и нынешней,

77-й сессии.

Неуклонно реализуя политику миролюбия, добрососедства и конструктивного международного сотрудничества, наше государство последовательно и неуклонно расширяет географию заинтересованного международного партнёрства и принимает самое деятельное участие в выработке сбалансированных решений актуальных проблем человечества.

Неслучайно, что именно по инициативе Туркменистана в 2020 году была создана Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, которая даёт возможность государствам-членам ООН обмениваться мнениями по различным вопросам международного сотрудничества.

Выступившая на форуме Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии г-жа Наталья Герман выразила признательность Президенту Сердару Бердымухамедову и Правительству страны за многогранное партнёрство с Организацией Объединённых Наций и предложение о проведении нынешней встречи в Ашхабаде в преддверии Международного дня нейтралитета, провозглашённого по инициативе Туркменистана.

Как констатировалось, за столь короткий период благодаря своему нейтральному статусу и миролюбивому внешнеполитическому курсу Туркменистан достиг конкретных результатов, которые позволили укрепить его позиции в осуществлении миротворческой деятельности, обес­печении стабильности, безопасности и международного сотрудничества.

Выразив признательность за созданные в Ашхабаде прекрасные условия для работы и поддержку инициатив РЦПДЦА ООН, Наталья Герман подчеркнула, что Туркменистан является надёжным и эффективным партнёром ООН в целях поддержки коллективных усилий по предотвращению кризисов, продвижению Повестки дня мира, укреплению безопасности.

Пользуясь случаем, дипломат выразила благодарность Туркменистану за инициативу выдвижения уже третьей по счёту Резолюции ГА ООН о роли Регионального центра, а также всем государствам Центральной Азии за её поддержку.

В заключение, выразив надежду, что итоги сегодняшней конференции будут всецело способствовать предотвращению возникающих конфликтных ситуаций в мире, Наталья Герман пожелала всем участникам плодотворной работы, использования форматов всех проводимых в эти дни мероприятий для укрепления парт­нёрских связей во имя расширения сотрудничества в Цент­ральной Азии и за пределами региона.

Своё видение позитивной роли независимого нейтрального Туркменистана в упрочении международных связей представили в выступлениях в онлайн- и оффлайн-форматах и другие зарубежные участники – руководители авторитетных международных организаций.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, поблагодарив за оказанный тёплый приём и гостеприимство, подчеркнул, что сейчас самое время обсудить способы объединения усилий в деле укрепления мирного сосуществования народов, восстановления традиций, сохранения и укрепления мира, коллективного вклада в формирование культуры и доверия в международной политике.

Как однажды сказал великий туркменский поэт Махтумкули Фраги, «конфликты нарушают целостность города», и эта аналогия, изначально овеянная идеей единства туркмен, может быть интерпретирована для всеобщего мира.

– Сегодня существует огромное количество вызовов, и нам, как никогда в прошлом, необходим многосторонний диалог для быстрого восстановления международного мира и безопасности, – подчеркнул руководитель ОТГ.

Как отмечалось, создание Организации тюркских государств было вдохновлено историческими узами братства, общностью языка, истории, культуры и традиций. Организация, члены которой имеют общую идентичность, стремится внести вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе, приумножить богатство его народов. Это сотрудничество обещает принести ощутимые политические и экономические результаты, способствуя миру, безопасности, стабильности на Евразийском континенте и за его пределами.

Высоко оценив инициативу Президента Туркменистана по проведению нынешней конференции, нацеленной на всестороннее формирование культуры мира и доверия в международных отношениях, К.Омуралиев подчеркнул, что Туркменистан придал новую динамику принимаемым усилиям по достижению устойчивого мира и безопасности и доказал свой потенциал глобального центра миротворчества.

По случаю Международного дня нейтралитета и приуроченной к нему конференции Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе г-жа Хельга Мария Шмид направила послание, которое зачитал глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон МакГрегор.

Как подчёркивается в обращении, «такие мероприятия являются ценной платформой и предоставляют возможность принять участие в продвижении мира, определить потенциал для сотрудничества на данном направлении. Диалог – это лучший выбор для того, чтобы обеспечить мир во время противостояния, это лучший способ предотвратить войну и конфронтацию».

Пользуясь случаем, руководитель ОБСЕ выразила признательность Правительству нашей страны за конструктивное сотрудничество, успешно развивающееся на протяжении последних 30 лет, а также постоянное, активное участие Туркменистана в международной жизни, принятие деклараций, резолюций ООН, инициированных нашей страной и объявляющих Цент­ральную Азию зоной мира, доверия и сотрудничества.

В данной связи г-жа Хельга Мария Шмид поздравила всех с принятой на днях по инициативе туркменской стороны Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира.

Своё видеообращение направил делегатам форума и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

Поблагодарив Правительство Туркменистана и постоянное представительство ООН в нашей стране за организацию данной конференции, руководитель ШОС подчеркнул её актуальность в условиях нынешних глубоких изменений политической ситуации в мире, в обстановке серьёзного кризиса международной политики, экономики и безопасности.

Как отмечалось, 12 декабря 1995 года ООН приняла важную Резолюцию «О постоянном нейтралитете Туркменистана», признав, что проведение государством политики нейтралитета может способствовать укреплению мира и безопасности в региональном и глобальном масштабе, а также играть важную роль в развитии отношений мира, дружбы и взаимной выгоды со всеми странами планеты.

Эта идеология совпадает с общим стремлением стран-членов ШОС превратить этот регион в регион постоянного мира, совместного развития и процветания. В течение многих лет эта Организация путём укрепления взаимодоверия и добрососедства, углубления взаимовыгодного сотрудничества в разных областях прилагает конструктивные усилия в целях улучшения международного порядка, защиты безопасности и стабильного развития государств региона.

Проявляемый интерес к деятельности ШОС со стороны ряда стран и международных организаций наглядно свидетельствует о том, что мировое сообщество приветствует принципы Организации, способствующей развитию межгосударственного сотрудничества на основе равноправия, взаимного уважения и выгоды.

Подчеркнув готовность к продолжению установившегося конструктивного диалога во всеобщих интересах, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин пожелал успешной работы конференции.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества, Посол Хусрав Нозири в своём видеообращении также заострил внимание на актуальности и востребованности поднятой темы, подчеркнув, что без мира и диалога сама идея прогресса остаётся недостижимой.

Выразив признательность Президенту Сердару Бердымухамедову и Правительству страны, а также Офису Организации Объединённых Наций в Туркменистане за предпринимаемые усилия и вклад в достижение этой глобальной цели, руководитель ОЭС отметил, что мобилизация международного сообщества в целях обеспечения мира и доверия – это объективная потребность времени, ключ к процветанию и прогрессу.

Как подчёркивалось, Туркменистан является важным участником Организации, расширяя свою роль в создании необходимых условий для постоянного продвижения глобального мира и доверия.

– Мы поддерживаем усилия по предотвращению конфликтов, устойчивому развитию, защите и продвижению человеческих прав, а также любые намерения по обес­печению культуры мира и диалога, – отметил в своём послании Хусрав Нозири, поблагодарив за приглашение принять участие в нынешней конференции.

Таким образом, прозвучавшие в рамках форума многочисленные выступления стали очередным подтверждением того, что все эти годы богатейший опыт Туркменистана, который смог воплотить в жизнь поистине уникальную модель постоянного нейтралитета, опирающегося на современные реалии и многовековые принципы туркменского народа, находится в фокусе повышенного внимания со стороны мирового сообщества.

По окончании пленарного заседания работа Международной конференции «Диалог – гарантия мира» продолжилась в рамках трёх тематических сессий, которые также прошли в смешанном формате.

Первая из них – «Диалог, как основа превентивной деятельности и предотвращения конфликтов», предус­матривала обмен мнениями о путях восстановления ценностных установок, мировоззренческих взглядов и традиций сохранения и поощрения мира, заложенных в глобальной Декларации в области культуры мира.

Вторая тематическая сессия «Укрепление продовольственной и экологической безопасности посредством диалога» охватывала вопросы взаимосвязи продовольственной безопасности, изменения климата и устойчивого развития, повышения адаптационной способности стран и сообществ к воздействиям климатических изменений.

В ходе третьей сессии «Многостороннее сотрудничество в информационном пространстве и роль информационных сетей в налаживании межнационального диалога» состоялась предметная дискуссия относительно мер содействия формированию культуры диалога и мира, нацеленной на созидание и прогресс.

По результатам работы тематических сессий был принят Итоговый документ.

По завершении конференции состоялись встречи её участников с представителями отраслевых ведомств.