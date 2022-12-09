«ХИЛАЛ» РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ ВИДОВ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Индивидуальное предприятие «Хилал» одним из первых в стране наладило мебельное производство и постоянно наращивает темпы производства современной мебели. Производство красивой и современной мебели «Хилал» наладил в 2003 году. На предприятии, расположенном в городе Дашогуз Дашогузского велаята, внедрены передовые технологии Турции и Китая.

Изначально наладив производство окон и дверей из PWH (поливинилхлорида), компания расширила ассортимент своей продукции. Сегодня здесь производят различные виды деревянных и железных дверей, кухонную мебель. Предприятие способно производить сотни высококачественных деревянных и железных дверей в месяц. На предприятии трудятся более 40 сотрудников и по желанию заказчика определяются размер, отделка, цвет мебели, а изделие изготавливается на основании заказов. По желанию заказчика товар быстро подготавливается, доставляется и собирается на дому.