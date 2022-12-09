ПОСОЛ ИНДОНЕЗИИ ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

8 декабря 2022 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в Туркменистане (с резиденцией в Тегеране) Ронни Прасетё Юлианторо, прибывшим в Ашхабад для вручения верительных грамот.

В начале встречи Посол Индонезии вручил заместителю министра иностранных дел Туркменистана В. Хаджиеву копии верительных грамот и заверил, что приложит все усилия для вывода отношений между Туркменистаном и Индонезией на качественно новый уровень.

В. Хаджиев поздравил Посла с назначением и пожелал ему успехов на новом поприще. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана отметил, что 10 декабря исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами и поздравил Посла с этой знаменательной датой.

В. Хаджиев также отметил, что одним из важных приоритетов национальной внешней политики Туркменистана является активизация полномасштабного партнерства со странами Юго-Восточной Азии. Туркменистан заинтересован в дальнейшем укреплении и расширении двусторонних отношений с Республикой Индонезия и намеревается в скором времени аккредитовать Посла с резиденцией в третьей стране.

Дипломаты также обменялись мнениями по вопросам активизации торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, о перспективах развития национальных рынков двух стран и обмену предложениями по выгодным направлениям инвестиций для туркменских и индонезийских организаций различных форм собственности.