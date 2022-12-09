Освоен промышленный выпуск высокооктанового автобензина

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов освоил промышленный выпуск высокооктанового автобензина марки АИ-98, который изготавливается из низкооктанового путем добавления присадок и модификаторов.

Бензин этой марки — премиальное высокооктановое топливо для двигателей, способных показывать предельную мощность за счет роста давления в камере. АИ-98 преимущественно используется в автомобилях с моторами, имеющими повышенную степень сжатия от 12 до 14. Благодаря высоким антидетонационным свойствам (октановым характеристикам), бензин повышает мощность работы двигателя и улучшает динамику разгона, снижая уровень вибрации и шума, и существенно снижает расход топлива. Первая партия высокооктанового бензина уже опробована на внутреннем рынке. Продукция ТКНПЗ реализуется на внутреннем рынке и отправляется в страны ближнего и дальнего зарубежья, преимущественно в Азию и Европу. Производство АИ-98 также рассчитано на экспорт.

Всего завод выпускает более 20 видов продукции — бензин А-92, А-95, А-80, авиационный и технический керосин, реактивное и дизельное топливо, мазут, смазочные масла, полипропилен, печное топливо, газойль, нефтяной электродный кокс, сжиженный газ, строительный и дорожный битумы, сера, синтетические моющие средства. В ассортимент выработанного керосина дополнительно вошёл в объёме авиационный керосин Jet A1, выпуск которого был налажен в первом квартале 2022 года. Все марки топлива — экологически чистый продукт.