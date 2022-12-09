Определены победители I Открытой Международной интернет-олимпиады по экологии

В Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова подвели итоги I Открытой Международной интернет-олимпиады по экологии.

Большое интеллектуальное соревнование объединило студентов из 24 высших учебных заведений Туркменистана. А также их сверстников, представляющих вузы России, Китая, Австрии, Франции, Германии, Венгрии, Индонезии, Малайзии, Румынии, Беларуси, Турции, США, Кыргызстана, Узбекистана и Украины.

Знания участников оценивала международная команда жюри, определившая победителей и призёров в сфере экологических компетенций.

В число финалистов вошли представители Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова А.Гутыев и Н.Гуванжов, студент Туркменского государственного университета имени Махтумкули А.Шамырадов.

Также на экологической олимпиаде отлично выступили учащиеся Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огузхана Л.Джангулыева и С.Сердаров. На одной из лидирующих позиций разместился представитель Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана Р.Оразгельдыев.

Пятеро студентов из двух российских вузов: Пермского национального исследовательского политехнического университета и Астраханского государственного университета имени В.Н.Татищева – стали обладателями первых мест.

Кроме того, своими познаниями в области экологии отличились представители Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Национального университета Тенага (Малайзия). Студенты двух государственных университетов Венгрии – Дебреценского и Печского. Число лидеров также пополнили учащиеся Ушакского государственного университета Турции.

Все победители удостоились специальных дипломов трёх сте­пеней отличия.